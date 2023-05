S'il veut rejoindre la D2, Tournai devra bien gérer ses voyages

"Un chouette tirage au sort, non ?, ironisait Luigi Nasca en évoquant le(s) futur(s) déplacement(s). Recevoir aurait été mieux évidemment mais c’est comme ça. Gros point positif: on connaît l’adversaire. Quand on a été jouer là-bas il y a quelques semaines, on a encaissé à la dernière seconde après avoir fait un bon match. Sur une rencontre, tout est possible, c’est un vrai match de Coupe. On va essayer de récupérer le plus de fraîcheur possible et des joueurs (Destrain, Bellia et peut-être Ba). C’est sans doute ça l’avantage de l’adversaire en plus du terrain: depuis quelques semaines, ils ont pu faire souffler l’effectif."

Même si le coach décrit Onhaye "comme une des plus belles équipes de la série qui a tenu longtemps tête à Mons avec de la taille, de la vitesse, un Lorenzon percutant devant et un Guerri déroutant à gauche".

On le sent chaud boulette "On ira là-bas avec nos valeurs, bien décidés à réaliser un truc !"

Merci, Monsieur Tognelli !

Une petite pensée avant de conclure pour Mauro Tognelli qui vient de nous quitter. Président de Pecq tout juste monté en première provinciale avec qui nous avons débuté notre carrière de correspondant ; il a ensuite pris la présidence de l’Union de Tournai et est devenu directeur sportif au moment de la fusion. Un homme truculent qui ne se gênait jamais pour dire ce qu’il pensait – parfois très fort – mais toujours pour faire avancer les choses. Un homme avec qui on pouvait discuter des heures sans jamais s’ennuyer.