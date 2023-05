Sets: 20-25/25-20/25-20/25-18. OTT: Fromont, R Cuvelier, Y Cuvelier, Boiteaux, Godet, Dugautier, Deplanque, Crucq, Bingol, Paenhuysen Coach: Cuvelier. Baudour: Finfe, Castiau, Bureau, Gilissen, Brouwer, Denis, Cherry, Bourez, Balcon, B Renuart, J.F Renuart, Achary, Wassereau Coach: Pourbaix

Une finale de Coupe n’est jamais une rencontre comme les autres. Ce lundi premier mai, le public venu en nombre au hall sportif d’Erquelines a pu constater le bien-fondé de l’adage tant les premiers échanges témoignaient d’une certaine fébrilité, surtout du côté de l’OTT. En effet, les Tournaisiens mal rentrés dans leur match accumulent les erreurs en réception et permettent ainsi à leurs adversaires plus efficaces au filet de prendre un léger avantage (6-8). "C'est vrai qu’on a eu du mal à se mettre dedans. Et leurs services plus puissants n’ont rien arrangé, reconnaissait d’ailleurs Jean-Charles Deplanque qui incriminait aussi la marque du ballon. C’est peut-être un détail, mais comme on ne joue jamais avec ce ballon-là, il nous a fallu un peu de temps avant qu’on trouve nos marques". Malgré un léger mieux surtout dans le chef du jeune Henry Bingol visé en réception, Baudour continue pourtant à faire la course en tête (17-21). Le double-changement effectué alors par Yvan Cuvelier réduira légèrement l’écart, mais les Baudourois se reprendront vite pour empocher méritoirement la première manche (20-25).

Heureusement pour ses supporters, l’OTT entame mieux le set suivant grâce aux services de Roman Cuvelier (7-1). Le jeu s’équilibre ensuite et les deux équipes se tiennent de près, Tournai menant tout de même 11-8. L'efficacité au centre de son capitaine Laurent Crucq permet alors à l’OTT de creuser un écart plus important (18-11). Baudour malgré de nombreux changements ne trouvera pas la parade et devra s’incliner non sans avoir sauvé trois balles de set (25-20).

Le début du set suivant est la copie conforme du précédent avec une réception baudouroise mise en difficulté par des services adverses bien appuyés (9-3). Le changement de distributeur effectué à 13-6 par Nicolas Pourbaix ne perturbe pas vraiment Tournai qui défend de mieux en mieux (17-11). Henry Bingol intenable au filet permettant ensuite à son équipe de ne plus être inquiétée (25-20). Le quatrième set est une fois de plus à l’image du précédent avec un départ tonitruant de l’OTT (10-4). Ce sera Roman Cuvelier qui fera alors parler toute son expérience à la passe pour permettre aux Tournaisiens de s’envoler vers un succès amplement mérité (25-18).