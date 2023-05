P4B: Le titre de Taintignies, le triomphe d'une bande de potes

Longtemps titillés par Anvaing B, les coéquipiers de Corän Coppieters ont réussi une fin de saison remarquable avec, en apothéose, une éclatante victoire à Wiers B. "Pendant les dix premières minutes, sous la pression de l’enjeu, c’était assez compliqué pour nous. Wiers était dangereux et de notre côté, nous étions trop précipités. Le but d’ouverture, sur une phase arrêtée, à la demi-heure a libéré tout le monde. Il a fallu attendre la dernière journée pour remporter ce titre mais il faut dire qu’avec Anvaing B, on avait un beau dauphin derrière nous. Ils étaient toujours là et heureusement, on a su éviter un test-match grâce à notre victoire de ce dimanche." Ce titre mérité, c’est aussi celui d’une bande de potes qui a toujours su rebondir, même dans les moments difficiles. "Après le nul concédé à Anvaing fin février, on a connu un petit creux en enchaînant avec une défaite face à Havinnes B et un nul à Brunehaut. On a eu une petite réunion de crise où on s’est tous remis en question. Ça nous a fait du bien car après cette mise au point, on a réussi une fin de saison remarquable en gagnant nos cinq derniers matchs."