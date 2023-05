P4A: Estaimbourg B en forme pour le tour final

Tout d’abord Obigies, équipe dirigée de main de maître par Grégogy Baber qui a réussi à emmener ses jeunes pousses jusqu’au tour final à l’issue d’un joli parcours. Une récompense méritée pour cette formation qui a fait preuve de régularité malgré quelques faux pas, notamment à domicile face à Escanaffles B et Velaines B. Pour le reste, le coach n’a pas grand-chose à reprocher à ses joueurs. C’est donc avec le plein de confiance qu’ils joueront leur premier match ce dimanche. Ensuite, Estaimbourg B qui devance son voisin de clocher grâce à un meilleur goal-average. Même si elle est symbolique, cette troisième place est un peu la cerise sur le gâteau pour les protégés de Steve Roussel qui n’ont pas ménagé leurs efforts, à l’image de leur dernière victoire dimanche face à Molenbaix B. "C’était important de gagner ce match car Obigies avait gagné par forfait et on se doutait bien que Rumes allait battre Escanaffles B. On peut toujours dire que cette 3e place est symbolique mais quand on voit d’où on vient, on peut être fier de finir sur le podium. C’est une belle récompense pour mes joueurs qui ont énormément travaillé toute la saison. On a eu un petit creux en janvier-février avec mes jeunes qui étaient en examens mais on s’est bien repris en finissant en force." Dimanche, Estaimbourg entamera les prolongations sans trop de pression mais avec beaucoup d’envie. "Maintenant qu’on y est, on va jouer le coup à fond. Quoiqu’il arrive, notre saison est réussie. On va entamer ce tour final en pleine confiance pour peut-être une autre belle histoire", conclut le coach estaimbourgeois.