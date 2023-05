P2B: Benjamin Verhelle ne poursuit pas l'aventure à la Fraternité

Si le titre décroché par Enghien a été relaté par ailleurs, les rencontres du week-end méritaient également le détour. La Fraternité a ainsi conclu sa saison par une nouvelle victoire qui lui permet de terminer à la deuxième place. Côté herseautois, il semblerait qu’on n’ait pas vraiment envie de disputer un éventuel test-match pour la montée et le coach Benjamin Verhelle semble même avoir pris une décision plus radicale: "Même si je suis content de la victoire forgée après un début de match laborieux à cause d’un gros manque de défense, j’ai annoncé que je ne poursuivrai pas le coaching la saison prochaine. Je suis content d’avoir pu relever l’équipe, d’avoir réalisé un 14 sur 15 et d’avoir permis au groupe d’afficher un meilleur esprit mais j’ai d’autres priorités tant au niveau professionnel que familial. Le comité va donc devoir se trouver un nouvel entraîneur. "