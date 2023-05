P2A: Le carré d'as final est prêt à performer lors des prolongations

À égalité de points mais avec un goal-average moins bon, Enghien a le gros avantage de connaître les prolongations. Il n’a pas manqué grand-chose à Mons B la saison passée pour pouvoir pavoiser. L’autre facteur éminemment positif, ce sont les douze semaines d’invincibilité depuis le 29 janvier: neuf victoires et trois nuls, soit le faramineux total de trente points sur trente-six ! Tout autre commentaire est superflu… "Sans doute mais on hérite du pire tirage qui soit, c’est incroyable, peste Bernard Lénelle qui quittera les Titjes après le tour final. Carlo Oriolo que j’ai eu sous mes ordres dirige cette belle équipe de Jemappes. J’aurais voulu faire plaisir aux supporters, c’est dommage. On verra. On est dans une spirale positive, on donnera tout !"

Des Obigeois heureux

On a longtemps pensé qu’Estaimbourg resterait deuxième mais le six sur douze en fin de championnat associé à la défaite en finale de Coupe ont terni une magnifique saison que les Tanneurs veulent clôturer au mieux. Le tour final, ils connaissent ! Adversaire: Pâturages qui a fini cinquième de la série B sans avoir remporté de tranche: "On reçoit, pas d’adversaire local qu’on connaît trop bien, je voulais absolument éviter Herseaux directement. Quand on joue un adversaire inconnu, on y met 10% de supplément d’âme. C’est important quand tout se joue sur des détails", souligne Corentin Douterlungne.

Obigies enfin s’est qualifié dimanche dernier en coupant les ailes aux Isiérois et prouvant sa motivation. L’ASSA n’a absolument rien à perdre et mordra dans cette mini-compétition comme dans un bon fruit mûr: "Surtout qu’on a hérité du meilleur tirage qui soit, reconnaît Fabien Delbeeke. Je suis allé voler la patte de lapin dans la poche de Gerrit Laverge (NDLR: allusion à sa période tournaisienne). On reçoit, on voulait offrir ce match à tous les bénévoles et dirigeants. Si on passe, on aura encore l’avantage du terrain. Ça ne m’aurait pas déplu de revoir les voisins Herseaux ou Estaimbourg mais Morlanwelz (cinquième de la série C sans tranche), c’est parfait !"

2 matchs à gagner à la maison pour Biévène

Côté barrages, les Bilingues reçoivent Havré avant d’accueillir le vainqueur de Braquegnies-Froidchapelle: "Je ne connais pas les adversaires. On va jouer crânement notre chance même si je vais devoir racler les fonds de tiroir. Si la sorcière pouvait nous quitter, ce serait chouette", termine Alain Sterckx.