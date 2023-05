P1: Molenbaix et Péruwelz se retrouvent au tour final, un chouette derby en perspective!

Plutôt une déception ou une satisfaction ? "On est content d’accueillir, reconnaît forcément Jean-François Hempte du RFCM. Un beau derby à la maison, on ne pouvait rêver mieux pour attirer du monde. D’autant plus que notre équipe bis joue juste avant. On pourrait aussi recevoir au second tour. On a donc toutes les cartes en mains. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Péruwelz n’est pas un tirage facile. Mais on a prouvé aussi qu’on était en forme en battant coup sur coup le premier et l’ancien deuxième. Cela promet du beau spectacle".

Avec un esprit conquérant

Jonathan Krys, l’entraîneur du PFC, abondait dans le même sens. " On se connaît bien. Molenbaix est très bon chez lui. Il connaît parfaitement son terrain. De toute façon, dans un tour final, on doit pouvoir battre tout le monde. Notre objectif est déjà atteint avec cette qualification. Mais cela ne veut pas dire qu’on ne va pas jouer notre va-tout. Le club nous donne carte blanche si la montée est possible. On n’a pas de pression. On est bien dans nos têtes.

C’est une petite déception de ne pas accueillir la rencontre chez nous. Mais on savait que ce n’était possible que contre le PAC Buzet. Quoi qu’il arrive, on ira à Molenbaix avec un esprit conquérant !"

Rappelons qu’en phase classique, ce fut 3-2 à Molenbaix au match aller. Péruwelz avait pris sa revanche à la maison, 1-0. Cela promet !