À l’heure actuelle, rien n’indique que le vainqueur des play-off accompagnera le champion lupipontain en Régionale 2. Cependant, on peut toujours imaginer que l’un ou l’autre club cesse ses activités ou supprime une équipe de Régionale dans les prochaines semaines, libérant ainsi un siège pour une formation hennuyère. En attendant, on peut compter sur l’Essor et le TEF pour nous faire vibrer une fois de plus cette saison. Associés en jeunes pour former le Wapiti, les deux clubs entretiennent des liens très étroits et s’échangent volontiers des joueuses depuis des années. Sur le parquet toutefois, personne ne se fera de cadeau. Les deux adversaires l’ont prouvé lors des trois confrontations précédentes. Dès l’ouverture du championnat, le TEF l’avait emporté 58-45. En quart de finale de la Coupe, Kain était allé gagner à Templeuve par 59-66. L'Essor avait fini par prendre sa revanche 53-51 lors du retour en championnat. Au final, ce sont les Frontalières qui réalisaient la meilleure campagne en terminant deuxièmes ex-aequo avec Binche-Péronnes (mais négatives sur les Binchoises) tandis que le TEF finissait quatrième. En allant gagner le week-end dernier à Binche de plus de vingt points, les filles de Sam Vankeersbulck ont néanmoins envoyé un gros signal à leurs voisines, parmi lesquelles Coraline Guyot, pur produit kainois passé dans les rangs bleus, prendra sa retraite à l’issue des play-off. Fameuse fête du basket en perspective ! Entre-deux à 20h au Palais des Sports.