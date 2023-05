Havinnes devra reconstruire en P4

Erwan Delcampe souhaite participer au projet visant à remonter au plus vite en P3 et attend des nouvelles de son comité: "Les nouveaux dirigeants doivent se réunir pour décider du futur. Je suis certain que le club a les moyens de faire une croix sur cette triste saison car nous avons des jeunes talentueux qui ont montré ce dont ils sont capables. Parmi les anciens, ceux qui avaient annoncé leur départ son finalement revenus sur leur décision et sont prêts à adhérer à la reconstruction. Pour ma part, j’ai aussi envie de contribuer à ce renouveau à condition de travailler avec une majorité de garçons du cru et d’impliquer les jeunes, notamment les U17 qui ont aussi beaucoup de qualités et qui seront très précieux pour l’avenir. Il faut absolument faire quelque chose car il est impensable à mes yeux de voir Havinnes rester en P4."

Pas de tour final pour Luingne B

L’autre enjeu important de cette dernière journée concernait le gain du dernier ticket pour le tour final. Si les Luingnois dépendaient avant tout du sort de leur équipe première qui est finalement reléguée, le coach Thomas Lamblin avait envie de gagner le match décisif contre Béclers. Au terme d’une rencontre disputée, ce sont les hommes de Philippe Breyne qui accèdent au tour final. "L’entraîneur de Béclers m’avait dit qu’il n’avait pas trop envie d’aller au tour final mais il faut croire que ses joueurs étaient diablement plus motivés, explique Thomas Lamblin. Quand j’ai quitté la buvette à 19h30, les Tournaisiens faisaient toujours la fête. De notre côté, on peut s’en vouloir d’avoir concédé deux buts sur des erreurs individuelles. Malgré cette défaite, le bilan de la saison est tout à fait positif puisque nous terminons à la sixième place. La relégation de la P1 est par contre beaucoup plus frustrante pour l’ensemble du club."

Le coach des Cleugnottes se montre par ailleurs assez optimiste en évoquant les ambitions pour la saison prochaine: "Hormis le gardien, tout le monde a décidé de prolonger l’aventure. Nous aurons trois renforts extérieurs ainsi que des U19 qui vont rejoindre mon noyau. Je suis convaincu que nous aurons les armes pour terminer dans le top 5."