Pommeroeul à l’expérience

Alors que Vaudignies avait bien commencé la partie en concrétisant un penalty au premier quart d’heure via Rouass, Espanola égalise à la demi-heure sur un penalty et fait ensuite jouer son expérience et sa technique pour hausser le ton et prendre les devants avant le retour aux vestiaires. En seconde mi-temps, Vaudignies peine à reprendre physiquement et laisse Espanola dérouler jusqu’au score final de 1-5.