Un point suffisait à Taintignies qui a été un peu paralysé par l’enjeu. "Comblée nous sauve dans les dix premières minutes", avoue Sandy Lechantre. Ensuite les visiteurs se mettent à gagner les duels et à provoquer les fautes adverses. La délivrance tombera justement sur phase arrêtée. "C’est notre force. Aux 20m, Pluquet envoie un bel envoi dans la lucarne. Un match du titre, cela se joue souvent sur un exploit individuel ". En 2e période, la belle frappe croisée de Dewulf coupera les jambes aux Wiersiens. Les locaux tenteront de jouer le tout pour le tout mais ils seront surpris deux fois en contres. Dewulf encore et De Stommeleir fixeront le score. La fête pouvait commencer pleinement "Et on a de la chance, c’est férié lundi", souriait le coach.

Bléhar. B – Havinnes B 0-5

Bléharies a laissé son envie aux vestiaires et permet à Havinnes de faire directement le jeu et d’ouvrir la marque sur un corner mal négocié par la défense locale et repris en demi-volée par Salmon qui place le ballon en pleine lucarne à la 26e. Les visiteurs doublent la mise avant la pause sur une phase de jeu pour laquelle Feihle s’en va fixer le gardien. À la reprise, Havinnes tue rapidement le match sur une frappe des 35 mètres de Deplechin. Face à une équipe de Bléharies qui ne répond plus physiquement, Cluny et Duroisin amènent le score de forfait dans les dernières minutes.

Houtaing – Bruneh. A 3-0

Première mi-temps dominée dans l’ensemble par Houtaing qui commence par manquer deux duels vers la 20e avec un gardien de Brunehaut qui réussit à faire des arrêts miracles. Le tournant du match aurait pu être en faveur des visiteurs qui n’exploitent pas une erreur défensive à la 40e et qui laissent dans la foulée Houtaing prendre l’avantage sur un centre de D’Hautcourt repris par Delavallée.

Un penalty transformé à la 50e par Sonneville place les locaux dans une situation confortable, aidés ensuite par les remplaçants Planchet et Patout qui quant à lui fixe le score à 3-0.

Thumaide B – Barry 3-0

La première période est compliquée pour Thumaide qui laisse les visiteurs dominer territorialement sans toutefois leur laisser une quelconque occasion franche.

Thumaide remonte avec de meilleures intentions en seconde armure. André ouvre le score à la 55e sur une frappe des 30 mètres avant que le gardien de Barry négocie mal un ballon qui rentre finalement dans son propre but (2-0). Masson clôture la série 10 minutes avant le terme sur un cafouillage. Belle réaction de Thumaide en seconde période qui finit la saison sur une belle note.

Wodecq-Rongy B5-0 (fft)

Ellez. B – Risq-Tt B 5-0 (fft)

Deux matchs n’ont pas été joués en cette journée. Rongy et Risquons-Tout ayant déclaré forfait…