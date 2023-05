Champions depuis belle lurette, les Mouscronnois n’avaient plus qu’un objectif: terminer la saison sans défaite. Il faudra attendre la seconde mi-temps pour les voir prendre un viatique de deux buts par Guerar et Dewaele. À l’approche des cinq dernières minutes, Kurunczi donnera un petit espoir à Saint-Jean. Mais Dewitte l’anéantira à la 90e.

Estaimbourg B – Molenbaix B 3-2

Le choc de haut de tableau avait surtout de l’importance pour Estaimbourg qui voulait conserver sa place sur le podium. "On a livré une superbe prestation en vue du tour final, se réjouit Steve Roussel. Rester 3e était important pour nous car cela nous offre plus de chances d’accueillir lors du tour final. Après une saison dernière difficile, c’est un gros soulagement. D’autant qu’on a tenu la dragée haute à une très belle équipe de Molenbaix". Sainleger ouvre le score dès la 9e en face-à-face. Kets rétablira l’égalité. En 2e, Sainleger encore profite d’une erreur du portier pour redonner l’avantage (64e). De courte durée car Kets y va aussi de son doublé trois minutes plus tard. "On a alors joué toutes voiles dehors pour l’emporter. Dubly nous offre une victoire méritée en toute fin de partie. Je suis heureux car mes remplaçants ont fait la différence".

Velaines B – Herseaux B 2-1

Velaines termine la saison en boulet de canon avec son 3e succès de suite. Lebgaa ouvre rapidement au score sur un bon ballon profond. La vitesse herseautoise met en difficulté la défense de l’Entente. Derynck en profite pour égaliser avant le quart d’heure. "La suite de la rencontre est équilibrée face à une belle et jeune équipe, détaille Mickaël Debailleul. Mais sur le dernier corner, Vandenherrewegen nous offre la victoire d’une tête rageuse. On a tout donné pour cette dernière dans un match agréable".

Brunehaut B-Montkain B 3-3

Brunehaut B termine sa difficile saison sur une note positive. Pourtant, les locaux sont rapidement menés 0-2 sur des conclusions de Mespouille et Warlop. Heureusement, les troupes de Ludo Delaby peuvent compter sur un buteur inhabituel. "Korentin Deweerdt, le 2e rempart des A, est venu jouer dans le jeu. Il a réduit la marque sur penalty". Avant la demi-heure, Moulin fait 1-3. Bilouez lui répond juste avant la pause. "Dans le vestiaire, j’ai demandé aux gars de tout donner et surtout de se faire plaisir car ce n’est pas souvent arrivé cette saison". Les efforts seront récompensés par le doublé de Deweerdt. "On termine sur une bonne note. Dommage de ne pas avoir toujours eu cette mentalité", conclut un coach qui félicite le jeune Kainois qui a accepté d’arbitrer.

Rumes – Escanaffles B 4-0

Déçu de la prestation de ses troupes à Obigies, Sébastien Dangleterre a eu la réaction qu’il espérait. "Même si le tour final est acquis, je n’avais pas apprécié le visage montré dimanche dernier. On ne pouvait se permettre de jouer en dilettante alors que le tour final approche. Heureusement, j’ai été rassurée par mes troupes qui m’ont montré un meilleur visage et un beau jeu au sol". Deux centres de Derudder trouvent la tête d’Henry puis de Lemoine. Avant la pause, Santy transperce la défense et inscrit le 3-0. "Monté à la pause, Simon marquera le 4e peu après sur un nouveau centre (52e). On a pu contrôler la fin d’un match très propre. On attend maintenant le tirage au sort du tour final".

Taintignies B – Obigies B 0-5 fft

L’équipe B de Taintignies n’a pas joué son dernier match en déclarant forfait. Obigies aura donc eu une semaine de repos avant de lancer son tour final.