Arbitres: MM. Campagnolo et Dagrin. Scores: 19-15, 51-26, 68-37, 79-50. Enghien B: Tragnée 0, Lefevre 0+3+5+4, Abdelkhalak 0+5+3+0, Malfait 2+0+1+2, Goessens 0, Olçomendy 0+4+0+0, Godin D 11+11+8+3, Godin S 0, Lepage 4+0+0+0, Van Quekelberghe 0, Maes 0+7+0+2, Tastenhoye 2+2+0+0. JS Stambruges B: Quevy 1+0+0+0, Loubatier 0, Della Bona 0, D’Angelo U 0+0+0+2, D’Angelo T 0+0+5+1, Robette 2+0+0+2, Di Pasquale 0+0+2+6, Scrofani 3+2+0+0, Gobert 0+4+0+0, Emere 4+0+2+0, Populaire 0+3+2+0, Busieau 5+2+0+2.

Le titre décroché par la P2, il était hors de question de verser dans l’euphorie et de sabrer le champagne, tout le club se mobilisant d’abord pour encourager l’équipe B, histoire de décrocher un deuxième sacre. La P4 a parfaitement répondu aux attentes en s’imposant contre une belle équipe de Stambruges qui, après une belle saison, n’a pas pu rivaliser avec les locaux. Emmenés par un Dennis Godin des grands soirs avec ses 30 points marqués, les hommes en noir ont rapidement tué tout suspense en bénéficiant du soutien du public, venu en masse pour jouer son rôle dans une salle de Petit-Enghien pleine à craquer. "C’est une soirée parfaite. On ne s’attendait pas à un tel écart et tous les joueurs ont clairement apporté leur pierre dans ce succès. Le groupe était soudé et Dennis a été très important. Mes pensées après ce sacre vont aussi à mon prédécesseur qui avait réalisé de l’excellent boulot avant de faire un pas de côté mais aussi à Stéphane Mevis qui a terriblement fait progresser les jeunes en cours de saison", commentait Laurent Wilmus qui ne poursuivra pas l’aventure en P3 et se concentrera sur l’équipe fanion.

Si Dennis Godin était heureux d’avoir contribué aux deux titres et d’avoir pu encadrer les plus jeunes malgré des crampes en fin de partie, les Stambrugeois s’avouaient bons perdants malgré quelques signes d’énervement en cours de partie. Ugo D’Angelo saluait la performance enghiennoise lors de ce dernier match en espérant qu’un éventuel test-match puisse permettre à son équipe de monter alors que son coach Maxence Leconte saluait la bonne prestation de sa très jeune équipe, complétée par des U18, face à une formation enghiennoise plus expérimentée.

Enghien ajoutait même la cerise sur le gâteau dimanche en décrochant également le titre dans la catégorie U14 à la plus grande joie de Frédéric Larsimont.