Casteau jouait gros et a mis beaucoup d’engagement. Du côté des visiteurs, on voulait surtout éviter les blessures en vue du tour final. Harchies va prendre les devants par Latour. Casteau va durcir le jeu en seconde et faire passer la marque à 3-1. Rotsaert le fera douter à nouveau avant qu’un nouveau but soit inscrit en faveur des locaux.

Pommeroeul A – Lens A 0-0

Il semblait clair que les deux formations avaient la tête ailleurs. Comment aurait-il d’ailleurs pu en être autrement dans une rencontre dont le verdict ne déboucherait sur rien de concret. Les locaux vont se présenter pas moins de cinq fois devant la cage mais effectue le mauvais choix dans le dernier geste. Personne n’avait quoi que ce soit à gagner et il n’y eut pas de gagnant. La morale est sauve.

Belœil B – Meslin GM A 4-4

Meslin était amorphe alors que la jeunesse de Belœil était bien mieux en jambes. Déreumaux va entamer la marque dès la 3e et Delneste va égaliser à la 20e, les visiteurs faisant ainsi illusion. À la 34e, Akherraz fait 2-1 et Déreumaux inscrit le 3-1. À la 40e, Delneste transforme un penalty. Akherraz remet un coup de pression avant les citrons en inscrivant le 4-2. Aux 53e et 68e, Delneste trouvera encore la faille. Meslin a eu toutes les cartes en main pour l’emporter, ne sachant pas exploiter la supériorité numérique engendrée par l’expulsion de deux joueurs. La rencontre se terminera à 9 contre 10. Les visiteurs peuvent se concentrer sur la suite de la saison avec le tour final.

Chièvres – Francs Borains B 0-0

Chièvres a fait avec les moyens en sa disposition, cinq titulaires étant absents. Face à la meilleure attaque de la série, l’objectif était de ne pas encaisser: réussi ! Dès la 5e, Fernandez doit s’employer sur un solide envoi. Joye échoue sur le portier alors que le poteau vient en aide à sa formation. Après la pause, la latte va de nouveau empêcher les Francs Borains de scorer, tandis que Diallo voit son envoi échouer sur le gardien. La saison s’achève donc sur une bonne note dans le camp des Aviateurs.

Mons Nord A – Vaudignies A 2-1

À la 10e, Gossuin réplique à une première occasion locale en trouvant le gardien sur sa route. À la 18e, Grzeskowiak profite de la passivité de la défense vaudignienne pour ouvrir la marque. Les visiteurs sont plus actifs en seconde période mais se font néanmoins surprendre par Tahon qui double la mise sur penalty. Minon diminuera l’écart en transformant un coup de réparation accordé pour une faute sur Bergeret.