À la 23e, un corner de Maubrun est repris de la tête par Altruy (1-0). À la 26e, Bourgeois est à la passe et c’est encore Altruy qui est à la conclusion. Un envoi de Bourgeois vient ensuite heurter la latte et les opportunités vont se succéder pour des locaux maladroits dans le dernier geste. Ere en profite pour revenir par Belbecir juste après la pause. À la 65e, Altruy y va d’une reprise de volée pour le 3-1. Nowak fait 4-1 à la 86e et c’est un pur produit du club, Baumont, un U17, qui inscrit la dernière rose pour des locaux soulagés de leur sauvetage.

FC Luingne B – Béclers A 1-2

Les locaux ont manqué de consistance dans le contenu du jeu proposé. Béclers en a profité pour ouvrir la marque à la 9e par Velghe qui exploite un ballon perdu en défense. À la 16e, Chotin profite d’un cadeau identique afin de doubler les chiffres. Luingne va diminuer l’écart avant la pause, Leclercq donnant un corner qu’un défenseur propulse dans ses propres filets. En seconde période, les locaux vont déroger à leurs habitudes en jouant par de longs ballons qui resteront improductifs.

Havinnes – Bléharies A 1-1

L’Ecurie du Pedart de Maulde offre le ballon du match. Il faudra patienter jusqu’à la 55er pour voir Seignez l’expédier dans le but visiteur sur une passe de Flamant. À l’ultime minute, Bouttiaux viendra jeter un froid glacial en égalisant.

Sq. Mouscron – Péruwelz B 0-1

La Squadra va se casser les dents sur une très belle organisation mise en place par les visiteurs. La première période sera stérile en opportunités. À la 48e, un centre anodin et mal exploité par la défense locale est mis à profit par Devaux afin d’ouvrir la marque. Péruwelz va fermer la boutique et gérer son avantage. La Squadra ne trouvera jamais la clé du cadenas.

Esplechin – Thumaide A 1-2

"Une défaite à l’image de la fin de saison" le seul commentaire, et très lourd de sens, que Grégory Beukenne voudra bien nous accorder. Dubois va ouvrir la marque à la 50e en faveur des locaux. Suite à une faute sur Vanneste, Mestdagh va inscrire le penalty. À la 80e, Altruy exploite un centre de Vanneste afin de se payer le scalp d’un leader aux abois.

Pays Vert B – Velaines A 1-0

Une rencontre maîtrisée par l’équipe locale. Velaines aura une seule opportunité de but, trouvant la latte sur son chemin. Dubois, Selman et Collie vont manquer de précision dans le dernier geste. Dubois voit son envoi percuter la latte et Collie appuie trop son tir. À la 72e, De Cnop trouve Fontaine qui marque le seul but de la rencontre. Les deux venaient de faire leur entrée, des changements gagnants.

Escanaffles A – Hérinnes 2-3

Tout va s’accélérer après la 70e, moment choisi par Derrouaz pour inscrire le 0-1. À la 75e, Verkest égalise. À la 80e, les visiteurs reprennent les devants par Stien qui transforme un penalty. Rowie venant de monter au jeu égalise sur sa première action. Une combinaison entre Bapes et Derrouaz va permettre au second nommé d’apporter la seconde victoire dans un championnat où Hérinnes était condamné à la descente depuis belle lurette. La pilule est dure à avaler dans le clan local.

FC Tournai B – Ellezelles 3-2

Vanderroost ouvre la marque à la 20e sur penalty pour les visiteurs. A la 30e Coqu sert Hamma qui égalise. Flamant remet les siens devant dès la reprise, tandis que Duprez égalise dans la foulée. C’est Hamma qui fera tomber la victoire dans le panier local en scorant de superbe manière.