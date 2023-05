Scores: 20-17, 40-38, 66-49, 84-60.

Enghien: Mereau 0, Blondelle 4+3+0+0, Dalcq 6+0+0+9, Robyns 0+3+8+0, Godin 3+11+6+0, Massagé 0+0+1+0, Vandermaelen 4+0+8+6, Onuoha 0+0+0+2, Di Ilio 0, Demarcq 3+2+0+0, Larsimont 0+0+0+1, Maes 0+1+3+0.

Maffle: Blancke 0+6+0+0, Vandenbogaerde 2+2+2+2, Martin 0+0+0+5, G. Dupire 3+0+0+0, Vanneste 0+0+0+2, Lepair 5+8+3+2, Paindavoine 2+5+0+0, E. Quensier 5+0+6+0.

La pression était réelle au coup d’envoi du match entre Enghien et Maffle B, le leader du championnat se souvenant du match aller perdu au Hall Marcel Denis.

Si les visiteurs sont diminués depuis quelques semaines, David Lechêne réalise de l’excellent travail avec son équipe pour faire progresser les jeunes. Ce constat se vérifie sur le terrain quand les visiteurs prennent les commandes au début du deuxième quart. Maffle combine bien et il faut quelques minutes pour que les locaux retrouvent leur adresse. Godin plante deux triples qui permettent à ses couleurs de repasser aux commandes avant la mi-temps. La machine est lancée et le collectif enghiennois se montre intraitable alors que Dupire est sorti sur blessure. La suite du match n’est qu’une formalité, l’équipe locale profitant du dernier quart pour permettre à Mike Vandermaelen de faire le show pour son dernier. "Il y a eu du stress au début mais en jouant entre potes, on trouve vite nos automatismes. Le coach avait dit qu’on jouerait pour moi mais ça ne changera rien à ma décision d’arrêter. Je deviendrai par contre leur premier supporter la saison prochaine ", commentait le jubilaire du jour.

Laurent Wilmus pouvait justement savourer la victoire et le titre qui en découle: "Les jeunes de Maffle ont montré de belles choses mais nous avons su reprendre les commandes au bon moment en contrôlant le rebond et les contres. Je n’ai jamais paniqué, d’autant que j’avais encore bien du monde en semaine pour préparer cette dernière échéance. Le titre est mérité même si tout n’a pas été parfait cette saison."

Dans les rangs mafflous, David Lechêne était évidemment très fier de ses troupes: "Notre première mi-temps était excellente mais la fatigue du match U21 disputé un peu plus tôt dans l’après-midi était sans doute de trop pour rivaliser avec une équipe qui mérite amplement son titre. On peut savourer notre saison réussie et préparer la suivante. Nous ne recruterons personne et continuerons à faire entière confiance aux jeunes du cru."