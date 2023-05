On a vite compris que c’était peine perdue pour le Pays Vert

En position de force au moment d’aborder la dernière journée de la phase régulière, le Pays Vert n’a pas réussi à contourner l’obstacle montois afin de confirmer sa quatrième place, celle qui devait l’emmener à la séance du tirage au sort du tour final menant à la D2. Pas un cataclysme en soi, précisons-le, les prolongations de saison n’étaient pas un objectif avoué en début de campagne, mais à 90 minutes près, et alors que tout s’articulait bien jusqu’ici, c’est plutôt râlant de laisser filer une possibilité de connaître une expérience qui même sans trouver une issue concluante, aurait été un fameux plus pour la suite de la vie du club.

De tour final, il n’en sera donc pas question cette année, le voisin tournaisien ayant logiquement grillé la politesse en faisant, lui, le travail dimanche après-midi. Pas dans la facilité certes mais Uccle, avant-dernier classé et dès lors déjà descendant assuré à l’échelon du foot provincial, n’aura pas su tenir la route sur la pelouse du stade Varenne sur laquelle les Sang et Or ont assuré en l’emportant 3-1.

Les Athois, eux, n’ont pas assuré en chutant à Mons et en perdant, en l’espace d’un seul match, trois places au classement. Quatrièmes à l’entame de cette trentième journée, ils sont redescendus en septième position, Schaerbeek, qui s’est débarrassé d’Onhaye, et Aische, qui a battu Couvin, leur passant également devant.

Buteur pour sa 153e !

Pourtant, chez une formation sacrée championne et privée en outre de David Cardon, son meilleur artilleur, l’on s’était dit qu’il y avait une véritable chance à saisir pour le Pays Vert... "Je veux bien mais c’est Mons en face, et je ne crois pas que les Dragons vont nous regarder jouer", nous avait remis les pieds sur terre David Bourlard. Et le coach athois avait doublement vu juste, annonçant aussi une grosse prestation montoise en raison de la toute dernière apparition en tant que joueur au Tondreau de Lepicier. Fallait-il être de la sorte surpris par l’entame de match de joueurs locaux qui, après à peine six minutes, menaient déjà au score, Lepicier – tiens donc – activant le marquoir en convertissant un penalty pour sa 153e apparition en faveur de l’Albert.

Les espoirs de tour final prenaient ainsi déjà la poudre d’escampette du côté paysverdien et ce n’est pas la reprise victorieuse de Thissen qui arrangeait les choses: 2-0 à la 13e ! Ça sentait bien le roussi et la rencontre extrêmement compliquée pour des Athois qui éprouvaient les pires difficultés à réagir. Ils le faisaient toutefois après une bonne demi-heure par l’entremise de Vandeville qui trouvait sur sa route De Wolf et de Hospied qui voyait un premier ballon filer à côté et un second être dévié par Da Silva vers Vallera dont la tête passait au-dessus de la barre. Alors qu’on sentait le Pays Vert plus impliqué, c’était le moment choisi par Mons pour plier le derby hennuyer. Kumbi se chargeait de scorer pour le numéro 3, puis Fosso signait le 4-0 pour une sanction qui devenait lourde pour Charlo et ses équipiers.

Si Paternotte, face à ses anciennes couleurs et pour son dernier match sous les celles athoises avant son départ en P1 à Péruwelz, atténuait le score, Maes rechargeait une dernière fois la mule à la 85e (5-1) pour un revers qui sonnait le glas des visiteurs dans leur quête d’un tour final qui restera au stade d’un rêve qui est jusqu’ici inaccessible.