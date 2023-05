Blicquy: Potrich, Szlapa, Guns, Cuignet, Laurent. Vaudignies: Meire L. & L., Buddels, Vanhoverberghe, Peltier.

Le début de lutte est clairement à l’avantage des visiteurs, qui se montrent très précis à l’envoi et performants à la frappe. En face, Blicquy peine à cadrer ses envois. Les points défilent et le marquoir affiche 2-7 à la pause. "Nous n’en menions pas large, explique Corentin Szlapa. Vaudignies est un concurrent direct au maintien et il n’était pas envisageable de leur laisser les trois points." Réorganisés, les locaux haussent le ton à la frappe et se mettent (enfin) à livrer dans le jeu. Ce regain de forme se combine à un coup de mou dans le camp d’en face, notamment dans le chef de Lenny Meire. "Cette belle et importante victoire fait énormément de bien au moral de l’équipe !".

Celles 13 – Herdersem 8

Celles: Dubart, Monier, Courtois, Boucqueneau, Degransart. Herdersem: Verhofstadt, Van Hemeryck, Van Mol, Declerck, De Kinder.

Si les Cellois prennent le meilleur départ à 3-1, les trop nombreuses erreurs au tamis permettent aux Flandriens de prendre le large à 3-6. Poussés par un bon Degransart, les locaux inversent la tendance et enfilent quatre jeux de rang, pour enlever l’armure à 7-6. "Après la pause, les gars ont gardé le même rythme et nos visiteurs ne sont jamais parvenus à recoller au score, analyse Yves Willaert. La prestation de Degransart est à souligner mais, dans l’ensemble, toute notre frappe a bien répondu."

Montroeul 13 – Ollignies 5

Montroeul: Delsaut, Dubois, Mol, Monnet, Bonnami.

Ollignies: Delcambre, Cauchie, Cuvelier (Galand à 7-1), Dautrebande, Vandenborre.

En déplacement à Montroeul, les Ollignois a connu un départ catastrophique. "Le score était de 7-1 à la pause, déclare Olivier Cauchie. Nous n’étions pourtant pas mauvais, mais les nombreuses erreurs dans les petits coups nous ont mis en difficulté." En face, la devanture locale se montre particulièrement appliquée, tandis que les frappeurs sont au repos. Les "Sardines" ont profité de la pause pour resserrer les rangs et se remobiliser. "Ce qui nous a permis de revenir petit à petit, mais malheureusement pas assez pour revenir avec un point. Dommage car nous le méritions." La jeune équipe lessinoise aura finalement manqué d’expérience. "Le groupe est déçu, mais ce genre de défaite fait partie de l’apprentissage. N’oublions pas que, pour beaucoup, ce match était une première au niveau national."