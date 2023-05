N2: Oeudeghien corrige un Bassily trop brouillon

Avec ces trois points, les Frasnois lancent parfaitement leur saison. "Cela fait du bien au moral de l’équipe. Cela a permis aux nouveaux de se mettre en confiance et à Maxime Defossez et moi de confirmer. On se met déjà bien au classement. On doit confirmer à Genappe en prenant au moins un point".

Du côté de Bassily, Pascal Soetens confirmait que ses troupes ne pouvaient rien revendiquer de plus dimanche. "On a effectué une très mauvaise prestation, surtout à la livrée avec 25 balles hors des limites. Seul Lukas Demil et Bertrand Becq sont à sortir du lot. Avec deux joueurs sur six à niveau, on ne peut rien revendiquer de plus…"

Une nette amélioration lundi

Heureusement, les Bleus se sont bien repris lundi en recevant Hamme-Zogge. S’ils s’inclinent à nouveau, ils récoltent une belle unité. Ils ont également rassuré leur homme fort. "C’est une très belle unité. On peut même avoir une petite pointe de déception. On a mené 3-1. Le vent était un peu fou et envoyait les balles dans tous les sens. Nos cordiers et Becq au petit ont souvent tapé au-dessus. En deuxième, on a échangé Lukas Demil et Bertrand Becq. Cela a permis au premier de mieux rentrer dans sa partie. On a arraché le point à 6-9. On a été jusqu’à 9-12. Là, il y a eu deux petites décisions litigieuses. Qui sait ce qui serait arrivé si on avait atteint ce 10-12. Car on sentait qu’Hamme-Zogge était dans le dur. Ce qui me rassure, c’est que l’on a su faire jeu égal avec eux pendant une bonne partie de la rencontre. Par rapport à la veille, on s’était amélioré de 40 voire 50%. L’ambiance était très bonne également. Si on parvient à réitérer ce genre de prestation, on prendra encore des points. On pourra alors espérer le maintien. Ce sera dur. Mais on va se battre pour cela".