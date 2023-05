N1: Grâce à sa victoire pleine sur Ogy, Isières s'offre déjà un point bonus

Avec trois unités au compteur, les hommes de Claude Leleux prennent un excellent départ. Mais ils restent les pieds sur terre. "On sait où on se situe. Thieulain, Kerksken, Maubeuge et Baasrode semblent au-dessus. Nous, on va se battre pour les play-off et viser entre la 5e et la 8e place. Cette victoire pleine nous fait beaucoup de bien dans cette optique".

On savait que ce serait compliqué pour Ogy. Mais on n’imaginait pas qu’il aurait zéro point à l’issue de ses deux premiers matchs. "On espérait prendre deux unités, avoue le capitaine, Mathias Goossens. À la maison contre Baasrode (4-13), on a livré une très mauvaise partie. Aujourd’hui, il y avait moyen de prendre ce point. C’était 7-4 à la mi-temps. C’est encore plus triste quand on a les possibilités. Les circonstances étaient difficiles avec le vent. On n’a pas trouvé les bons placements au tamis et au contre-rechas. Il faut aussi reconnaître qu’il y avait plus de qualités en face". Seule équipe à zéro point, Ogy sait qu’il faudra vite se reprendre. "Si on veut rester accroché au peloton, on devra réussir à prendre un point par ci, par là contre les gros. C’est important. C’est difficile aujourd’hui. On le savait. On va continuer à se battre".

Thieulain s’est fait peur

Pour son retour au sein de l’élite, Tourpes a réussi le bel exploit de prendre un point contre Kerksken dimanche (6-13). Le lendemain, les hommes de Sébastien Potiez ont réussi à faire la même chose contre Acoz (13-8). Un début de championnat intéressant pour les Tourpiers. S’ils continuent à ce rythme, ils pourront rapidement se rassurer.

Sur le papier, Thieulain n’avait pas grand-chose à craindre de ce week-end d’ouverture. Le Wolfpack n’a fait qu’une bouchée dimanche de Gaalmarden (4-13). Mais lors de la présentation de l’équipe, Geert Vandervelden avait rappelé sagement "que les victoires et les trophées ne se commandent pas. On va devoir se battre chaque semaine car tout le monde voudra nous infliger une défaite". Les dires du coach des Canaris se sont vérifiés lundi contre Wieze. Après un excellent départ (3-0), la machine thieulinoise s’est enrayée. Ce fut 3-6 et même 5-7. Sans paniquer, elle s’est remise en route peu à peu. Elle a notamment pu sur un Wattier efficace (8 balles entre les perches) pour remonter son retard et prendre les devants avant de conclure à 13-10. Le Wolfpack partage la tête avec Baasrode.