Scores: 19-0, 41-6, 59-19, 87-26. Stambruges: Flandre 9, Hayoit 2, Volpato 6, Colin 2, Trovato 0, Di Pasquale 2, Wuyts 5.

Les Campenaires se sont contentées d’éviter le forfait mais n’ont rien montré dans leur jeu. La différence de niveau était criante mais le premier quart-temps vierge de la JS Stambruges trahit aussi la résignation des joueuses. Alfonso Di Pasquale n’a pas su faire de miracle et doute quant aux suites à donner à cette équipe. "Les filles n’avaient pas le niveau et Montagnard était plus motivé que nous pour gagner ce match. Nous nous sommes présentées mais sans envie. Le soulagement est que la saison soit finie. Nous verrons ce qui se passera l’an prochain mais je ne suis pas encore sûr d’aligner une équipe dames. Les filles sont arrivées au bout d’un cycle. Nous allons y réflechir quelques jours avant de se décider." Stambruges ne doit son salut en P1 qu’au fait qu’aucun de ses concurrents n’ait gagné lors de cette dernière journée.

Fleurus C – Templ. 36-70

Scores: 13-24, 16-38, 31-49, 36-70. Templeuve: Recham 3, Manche 2, Echevin 2, Pecquereau 4, Deglé 30, Hooghe 4, Houtteman 4, Musy 4, Depret 3, C. Meurisse 10, J. Meurisse 4.

Les Templeuvoises ont fait état de leur stabilité au cours de cette année. Leur dernière rencontre face à Fleurus C n’était pas un prétexte pour baisser la garde. Toutes les joueuses ont réussi à marquer mais c’est Sophie Deglé qui s’est spécialement démarquée avec 30 points dans son escarcelle. La sérénité du coach Alex De Witte n’a pas été mise à mal par le scénario de ce match. "Bravo aux cinq Fleurusiennes pour leur match complet. Elles descendent en ayant fait preuve de courage dans ce match fair-play et tout au long de la saison. Je félicite aussi mon équipe pour son classement. Kain semble en grande forme et nous devrons sortir un grand match mercredi pour prendre l’avance face à elles. Cette opposition sera de toute façon positive pour le basket tournaisien et le Wapiti."

Mons C. B – Enghien 64-55

Scores: 10-11, 24-22, 46-38, 64-55. Enghien: Jadin 2, Gailly 4, Wakwetolo 10, Nadif 2, Meunier 5, Hillewaert 6, Raes 0, Smets 4, Dambruoso 16, Massamba Kololo 6.

Ce match entre deux équipes de milieu de classement avait des allures de match amical pour terminer la saison enghiennoise. La JSE a montré une belle résistance mais la vivacité des Montoises a eu raison de la détermination visiteuse. Le coach Christophe Deglas ne retient que le positif de cette partie. "Nous voulions bien faire pour la dernière. Nous avons bien commencé mais notre jeu a rencontré quelques couacs avec des ratés sous l’anneau. On s’est battu jusqu’au bout. Mons a fait confiance à ses jeunes pour nous recevoir. Nous avons montré de belles phases mais nous répétons aussi nos défauts avec des problèmes de concentration et de finition. Cependant, le principal est que les filles apprennent. Nous nous sommes sauvées sans nous faire peur. Nous avons donc fait le job cette année."

Mouscron – Courc. B 55-58

Scores: 9-11, 22-25, 40-45, 55-58. Mouscron: Allegaert 0, Bauer 0, Billet 14, Windal 15, Vanhamme 16, Vanderveken 4, Herpelinck 6.

Pour le dernier match de la carrière de Julie Billet, les Hurlues pouvaient encore atteindre leur maintien en première provinciale en remportant cette rencontre. Ayant poursuivi les Courcelloises de près pendant toute la partie, les Mouscronnoises n’ont pas de regrets bien qu’elles savaient être passées proche de ce succès. "Il ne manquait que 3 points mais je retiens que nous avons fait un match complet", déclarait l’entraîneur Wesley Demeyere. "Le seul point regrettable est le taux de réussite pour les paniers faciles et les lancers francs. Ce match est à l’image de la saison avec un manque de réussite sur la fin. Notre défense était excellente mais l’attaque doit travailler pour concrétiser plus". Le coach envisage déjà la saison prochaine. "Je veux encore former les jeunes et les faire prendre de l’expérience."

Pont-de-L. – Estaimp. 90-27

Scores: 18-8, 43-16, 68-21, 90-27. Estaimpuis: Androgé 2, Viaene 9, Van Neder 2, Mar. Dupont 2, Man. Dupont 3, Beukenne 9.

L’absence d’une part du noyau estaimpuisien était explicable à travers plusieurs motifs. La nette supériorité de l’adversaire, l’acquisition du maintien, la longueur du déplacement mais aussi le flou qui borde le futur de cette équipe. Dans de telles conditions, Ludovic Guyot a salué les derniers efforts accomplis par les joueuses présentes. "Nous nous sommes déplacées à 5 contre les championnes. Nous ne pouvions faire de miracle. Les filles qui étaient présentes se sont battues malgré la différence de niveau. Pour cela, je leur tire mon coup de chapeau. Nous avons été au bout de la saison malgré toutes les difficultés rencontrées et nous nous sommes maintenues. Le bilan est donc positif pour cette équipe." Il reste désormais à savoir si le futur continuera à se conjuguer au féminin pour l’équipe première du club estaimpuisien.

Péronnes – TEF Kain 55-77

Scores: 12-19, 24-44, 35-64, 55-77. Kain: Soudant 21, L. Dubois 5, Vincent 8, François 5, M. Dubois 0, Vifquin 1, Delbecque 14, Horinque 10, Lourdel 6, Vandendyck 1, Winer 6.

Cette rencontre entre deux équipes inscrites dans les play-off n’avait pas d’influence sur le classement mais le coup porté par le TEF Kain avant les matchs décisifs a alerté tous ses futurs opposants. Les Kainoises y ont également mis la manière pour l’emporter. Sans être euphorique, le coach Sam Vankeersbulck sait que ce résultat est une bonne mise en jambes avant le déplacement à Templeuve mercredi. "Nous avons fait un gros match en jouant à notre meilleur niveau pendant 40 minutes. L’équipe a bien presté et c’est prometteur pour notre évolution générale. Il faut reconnaître que Péronnes a eu moins de réussite que nous, ce qui a entraîné des comportements de frustration de leur part. Nous avons mis une bonne agressivité défensive. Je félicite mes joueuses car le mérite leur revient."