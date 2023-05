Luca Ledent évite la chute et s'impose à Harchies

C’est un improbable scénario qui a décidé de l’issue de l’épreuve pour cadets organisée lundi par le Vélo Club Albatros de Pommeroeul. Au terme d’une course de 62 kilomètres disputée par 28 coureurs, la pluie est apparue comme par enchantement dans le dernier tour et a surpris le peloton qui s’est présenté à toute vitesse dans la dernière ligne droite. À moins de 200 mètres de la ligne, une violente chute allait mettre à terre pratiquement toute la meute au sol et c’est à la surprise générale que le Louviérois Lucas Ledent, membre de l’équipe DanniJi, créait la sensation en décrochant sa première victoire. "C’est assez fou et j’ai du mal à le croire. Quand j’ai vu la pluie arriver, j’ai été pris de panique et je me suis dit qu’une chute pourrait se produire dans la dernière ligne droite. J’ai lancé mon effort de très loin et quand j’ai entendu le bruit de la chute derrière moi après le dernier virage, j’ai tout de suite compris qu’il y avait un coup à jouer." Ledent et le Flandrien Briesen étaient les deux seuls coureurs à complètement éviter la chute, le Français Nathan Barez, deuxième samedi à Taintignies, décrochant la troisième place. "C’est dommage car j’avais peut-être les jambes pour gagner mais j’ai été gêné par la chute. J’espère que la victoire finira par tomber au plus vite", commentait le Dunkerquois.