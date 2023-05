La cata pour Blaton qui bascule en P2 !

On pensait l’Olympic A sauvé grâce à sa victoire sur Haneffe, alors que l’Olympic B était sacré en P1 ! Pourtant, ne souhaitant pas conserver deux équipes en R2, les Carolos ont volontairement aligné contre Haneffe deux joueurs non qualifiés, ce qui leur a fait perdre par forfait et ainsi basculer en P1, croisant la route de leur seconde équipe. Un coup du sort incroyable et très mal accueilli au BCB, qui accompagne dès lors Mons et Courcelles en P2, tandis que l’ASTE Kain C devra de son côté passer par la case test-match pour y grimper depuis la P3. Quoique, il suffirait qu’un club coupe une équipe dans les étages supérieurs pour que Kain monte d’office, mais cela ne changera plus rien pour Blaton. Notons encore qu’en P2 dames, la JS Dottignies grimpe bien parmi l’élite via sa seconde place.