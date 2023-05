À Deux-Acren, Arthur Vanassche fait enfin mouche

Souvent placé ces dernières semaines, le Mouscronnois Arthur Vanassche s’est montré intraitable dimanche à Deux-Acren en décrochant son 1er succès de la saison. Placé dans un week-end très chargé, le grand prix D’Haese-Van Helsuwe était disputé par 32 cadets, beaucoup de participants à l’épreuve de Taintignies la veille décidant de se reposer. Très actif, Arthur Vanassche avait le sentiment d’être particulièrement marqué suite à la remise du maillot jaune de leader du challenge organisé par la section hennuyère. " Je suis allé voir le coureur qui courait contre moi en lui demandant de collaborer et nous avons réussi à provoquer la première sélection. Nous nous sommes retrouvés à dix devant et j’ai vite senti dans les bosses que les jambes étaient excellentes. J’ai pu faire parler ma pointe de vitesse pour aller chercher ce bouquet que j’attendais depuis quelques semaines ", confiait le coureur du Wanty Cycling Team qui espère se montrer lors du championnat de Belgique et profiter d’être libéré pour multiplier les bons résultats. Son équipe réussit un très beau tir groupé avec la quatrième place de Yanis Dubois et la cinquième du Laplaignois Oscar Loy.