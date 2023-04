Le maintien étant acquis depuis la victoire contre Ostende la semaine dernière, Tournai n’avait plus qu’une mission à remplir, celle de remporter ses play-down. Et il ne lui aura fallu qu’un match pour y arriver. Tielt, l’une des équipes les plus faibles de la saison, n’a jamais fait le poids face à des Tournaisiens qui enchaînent les victoires en cette fin de saison. De quoi peut-être regretter les arrêts et les blessures car l’effectif avait certainement ce qu’il faut dans le ventre pour jouer les play-off. Mais les regrets ne servent à rien. Comme l’a dit sagement Giannis Antetokounmpo dans une interview, l’échec n’existe pas, il n’y a que des apprentissages ! Désormais, Sam Gomez va profiter des derniers matchs pour donner de l’expérience à ses U19 et faire souffler ses cadres qui le méritent bien.