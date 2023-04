Taintignies sacré en P4B: "Le titre de certains revanchards", se réjouit Sandy Lechantre

Dans une série difficile, Taintignies est vite apparu comme un favori. Mais il a dû se battre jusqu’au dernier match avec Anvaing B, un valeureux adversaire. "Il n’y avait pas vraiment d’équipes faibles dans la série. La preuve, on la remporte qu’avec trois points d’avance. Mais on finit meilleure attaque, meilleure défense à égalité avec Anvaing. Mais on a une bien meilleure différence de buts. On a remporté 20 rencontres, réalisé cinq nuls et on ne compte qu’une défaite. Je pense qu’on peut dire que l’on mérite notre titre".

Pour le coach, plusieurs choses ont permis de faire la différence. "On compte beaucoup de revanchards dans notre groupe. Il y a beaucoup de gars qui ont connu une saison compliquée l’an passé et qui désiraient faire bien mieux. On a aussi pas mal de joueurs qui ont été formés à Taintignies chez les jeunes. Ils défendaient donc vraiment les couleurs de leur club. Puis, on a toujours été assidu à l’entraînement. La mentalité a toujours été positive. Enfin, il faut reconnaître qu’on était certainement l’équipe la mieux en place cette saison".

Si l’envie était forcément à la fête ce dimanche, Sandy Lechantre avait déjà une pensée vers la P3. "Avant même d’officialiser le titre, on a bien travaillé en coulisses. On va prochainement annoncer la signature de sept joueurs dont plusieurs vont amener de l’expérience. Puis, quasiment tout le groupe de cette année reste. On aura donc un noyau complet pour assurer dans cette division. Ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu’un d’ambitieux. Le club me suit. On va donc viser la colonne de gauche. Tranquillement et sans faire de folies. L’objectif est d’avoir un projet sportif à long terme".