Un match à sens unique avec un Biévène démobilisé. "On a pris le match en main, mais on était trop brouillon en voulant nous projeter trop vite", explique Fabian Vervoort. Les locaux se créent quelques occasions avant la mi-temps, dont une contre-attaque transformée en but par Michel. Celui-ci inscrit les deux suivants aux 52e et 57e. "La consigne à la mi-temps était de jouer plus rapidement. À 2-0, Biévène s’est écroulé". Rjillo sur un une-deux avec Michel, Delaby du pied sur un centre de Devillers et Devillers de la tête sur un centre de Filmotte alourdissent le score. Bertolluti sauve l’honneur à 10 minutes de la fin.

Obigies – Isières 3-0

Obigies avait pour avantage de pouvoir se contenter d’un nul pour la qualification au tour final, alors qu’Isières devait sortir pour l’emporter. La première demi-heure est de bonne facture. À la 31e, Leclercq convertit le penalty obtenu par Hovine. "Isières a fait un gros premier quart d’heure en deuxième et poussait. On a laissé passer l’orage et on a pu profiter des espaces qu’ils laissaient", abonde Fabien Delbeeke. Autour de la 60e, Van Pevenaeyge voit rouge. Le 2-0 sur une frappe de Samyn fait mal aux visiteurs. Samyn, de nouveau, fait 3-0. "Efficaces devant, costauds derrière. On a fait un bon match. Les joueurs méritent cette qualification au vu des efforts fournis durant la saison. On est content d’offrir ça aux supporters et bénévoles et d’envoyer une seconde équipe au tour final".

RUS Tournai – Estaimbourg 0-5

L’Union débute le match à 10. "On devait être 15, mais plusieurs joueurs ont lâché leurs copains, se désole Géry Maquet. On a demandé à Estaimbourg s’ils étaient d’accord qu’on évolue à 10 avec un suspendu. Et on en a notifié l’arbitre et son superviseur. Les joueurs ont été irréprochables niveau combativité, mais Estaimbourg s’est quand même fait plaisir". Taquet fait 1-0 sur un centre de Delattre dès la 2e. Delloye marque du gauche dans le petit filet. L’Union se procure un face-à-face via un décalage de Camara pour Dubart mais Oliveira détourne en corner. L’Union est punie dans la foulée par un but de Delloye. Après la pause, Taquet pousse au fond des centres de Sénéchal et Claerebout. Le match est arrêté à la 70e, l’Union n’étant plus qu’à 6 à cause de blessures. "Dommage que cela se termine ainsi, ce n’est pas la préparation idéale pour le tour final. Le score aurait pu être plus lourd, l’équipe est restée sérieuse. Un sérieux qu’on aurait dû avoir contre Herseaux", conclut Corentin Douterlungne.

Herseaux – Hensies 4-1

"On conclut la phase classique de la plus belle des manières. On a réalisé une très bonne entame et on a maîtrisé le match avec de nombreuses occasions. On est prêt pour le tour final", lâche Julien Deconinck. Le premier but vient de Mezzina, après une action bien construite. Moulay obtient ensuite un pénalty autour de la 20e et Debailleul le transforme. En deuxième, Mezzina inscrit un coup-franc. Profitant d’un contre, Basan réduit l’écart. Sur une superbe action, Marti est seul face au but et la glisse à Debailleul, pour que celui-ci termine meilleur buteur. "Un très beau geste, la classe".

Etoilés Ere – Templeuve 4-1

Il y avait de l’ambiance après le match, et les deux entraîneurs étaient d’humeur blagueuse. Au téléphone, Jean-Do Vessié se faisant passer pour Julien Collie et inversement. "Ere est bien rentré dans son match et Templeuve a été cueilli à froid, c’était 3-0 après 40 minutes", explique Julien Collie, une fois les imposteurs démasqués.

Fidalgo par deux fois puis Andrisse, étonnamment laissé seul au petit rectangle, donnent une avance confortable aux locaux. "Encore ne fallait-il pas pécher par excès d’optimisme comme ça a déjà pu être le cas". À la 74, Dailly fait 3-1 sur coup-franc. Mais quelques minutes plus tard, Dehon passe par là et pousse au fond un ballon qui traîne. "J’avais demandé aux gars que pour cette dernière ensemble on fasse quelque chose de bien et ça a été le cas".

Anvaing – Néchin 3-2

Les locaux débutent bien et réalisent une bonne première mi-temps. C’est 1-0 dès la 14e, via un penalty pour une faute sur Dendauw, transformé par Mahée. "Néchin n’était pas dans le coup et manquait de précision. On était plus dangereux", détaille Frédéric Rousseau. Les Anvinois se procurent de belles opportunités avant d’inscrire le 2-0 à la 40e, une longue passe de Rigaut alertant Dendauw dans le dos de la défense. L’attaquant fait mouche d’une frappe croisée. Juste après, suite à une perte de balle dans l’axe défensif, Berthe, isolé à gauche, frappe et marque. "Autant il y avait pas mal de rythme dans le match en première période, autant c’était moins le cas par après. Mais Néchin est mieux revenu, se procurant une belle occasion quelques secondes après le retour des vestiaires ". La rencontre s’équilibre et L.Vanleynseele égalise depuis le point de penalty. Finalement, à la 83e, Anvaing est aux abords du rectangle adverse. Le ballon est repoussé par la défense avant qu’une frappe puissante de François ne soit à son tour repoussée par le gardien. Mais Hustache suit et offre la victoire.

Enghien – Wiers 3-0

"C’était un match de fin de saison. On était venu avec une équipe un peu déforcée, plusieurs joueurs étant envoyés en P4 pour bien huiler les automatismes pour les aider dans le cadre du tour final pour la montée en P3. J’ai aussi donné du temps de jeu à des joueurs méritants", avance Bryan Losterman. Face à une belle équipe d’Enghien, Wiers joue en bloc bas et garde le 0-0 jusqu’à la 44e. "La seule fois où on est en situation plus offensive via un coup-franc, Enghien part en contre-attaque et Deotto ouvre la marque". Suite à un cafouillage dans le rectangle et une erreur défensive à la 57e, Deotto inscrit un nouveau but. En toute fin de match, Paternostre gèle le score.

Kain – La Real B 2-3

"Une très belle équipe de U19 de la Real. On sent la bonne formation qu’ils ont reçue. Ils posent le jeu et ont de l’envie. Ces jeunes seront à suivre la saison prochaine. De notre côté, notre envie était justement un peu moindre connaissant notre place", explique Fabrice Leleu. A la demi-heure, Danzo fait 0-1 de la tête sur corner. "J’ai opéré un choix tactique à la pause pour finir sur une bonne note et non comme lanterne rouge". A la 55e, une déviation de Tomme sur un centre de Subero trouve Chamart au deuxième, qui égalise. "On s’attend au nul car la pression s’installait chez l’adversaire, pas forcément habitué à ça". Sur un corner obtenu en contre, Meijnaert, d’une tête en mouvement, redonne l’avantage à la Real. Le score évolue même à 1-3 par Baele, suite à un face-à-face à la limite du hors-jeu. Bis Leleu monte au jeu en fin de match, le jeu se pose et les Kainois montrent de l’orgueil: Carette est à l’affût d’une frappe contrée. "La Real était acculée mais le score est resté ainsi. Ma fierté aujourd’hui, c’est de garder un modèle basé sur les jeunes, à l’image de la Real aujourd’hui, que ce soit en P2 ou un échelon plus bas".