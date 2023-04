P1: La seconde mi-temps d'Estaimpuis éreinte Kain

Estaimpuis s’est inscrit pour les play-off mais cet objectif n’était plus prioritaire pour les Sang et Or. Leur victoire a été facilitée par la fatigue perçue dans les rangs kainois, visiblement émoussés du maintien acquis 48 heures plus tôt.

Ce match s’est déroulé sur un rythme de sénateur. Les deux équipes neutralisaient beaucoup d’attaques en première mi-temps et l’égalité au retour des vestiaires était justifiée.

Dans le troisième quart, une panne de points kainoise face au passage en zone visiteur amorçait l’issue de la rencontre. La fatigue faisait retomber les hommes d’Olivier Delattre dans des travers souvent constatés cette saison. Les incursions estaimpuisiennes dans la raquette leur permettaient d’inscrire quantité de lay-ups. Jonas Michel est l’un des joueurs pour qui ces opportunités étaient du pain béni. "J’aime qu’on me ressorte la balle pour pénétrer. Aujourd’hui, je me suis souvent retrouvé dans cette situation. Terminer la saison par un derby victorieux fait plaisir. L’arrivée de Guillaume Barbieux nous a fait du bien. La saison prochaine, il faudra démarrer directement pour espérer mieux." Le coach du BCJS préférait mettre en avant le travail collectif réalisé depuis son arrivée. "Ma satisfaction se trouve dans ce que le club a réalisé pour grandir sur différents points. Enfin, nous gagnons ce derby sans que cela ne cause de tort à nos voisins de Kain donc nous sommes contents. Nous l’avons abordé avec le sérieux et l’envie de jouer collectivement."

À Kain aussi, l’après-saison se prépare déjà malgré la défaite. "La fatigue mentale des dernières semaines a bouffé notre énergie", reconnaît Olivier Delattre. "Nous n’arrivions pas à avoir une dynamique collective en deuxième mi-temps. Maintenant, on verra qui adhère à notre projet de formation pour l’an prochain au sein d’un championnat provincial relevé. Le groupe sera sûrement rajeuni pour repartir sereinement."