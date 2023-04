Mouscron débute bien mais ne s’enflamme pas

Dans une compétition, l’important est toujours de prendre un bon départ. Histoire de se rassurer sur ses performances mais aussi pour mettre la pression sur les concurrents proches. Mouscron l’a parfaitement fait face à La Louvière, la seule équipe qui lui a pris des points cette saison, lors dès l’ouverture des play-off. Le large score prouve la domination des troupes de Gabo Gallovich. Mais les cadres tempèrent toutefois, à l’instar de Julien Donche. "En arrivant, on a constaté que les Loups se présentaient sans leur portier habituel et deux joueurs importants, Godeau et Huart. Ce n’était pas du tout la même équipe que celle rencontrée en championnat. C’était beaucoup plus jeune et donc plus facile sur papier".

Chercher la perfection

Restait toutefois à faire le job. Ce qui était parfaitement réalisé avec le 4-0 initial. "Mais vous me connaissez, j’ai été éduqué par Gabo Gallovich pendant 14 ans ! Il y avait moyen de faire beaucoup mieux. On m’a appris à toujours chercher la perfection et donc la raison pour laquelle on loupe une action ou on prend un but. Il ne faut surtout pas croire que c’est bon pour le titre après cette grosse victoire. Car, sans lui manquer de respect, beaucoup de gens auraient battu une telle La Louvière. On a assisté au duel entre Courtrai et Anvers après (17-12). C’était du très beau polo. Cela prouve qu’il faut se méfier de tout le monde dans ces play-off".

Bye ce lundi, Mouscron sera toutefois attentif au résultat de Malines, son plus proche poursuivant sur qui il a mis une certaine pression. "On sera attentif au résultat. Car si les Pirates gagnent tout comme nous, la finale se jouera chez nous. C’est pour cela qu’on ne doit pas s’emballer".