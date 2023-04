Déjà un quatrième succès pour Edouard Claisse à Taintignies

En ce début de riche week-end cycliste, ils étaient 48 cadets à répondre à l’invitation de Rémy Dumortier, instigateur de cette épreuve taintignoise. Dès les premiers kilomètres, Édouard Claisse se signale en portant un premier coup d’accélérateur. Le peloton reste vigilant et les attaques ont du mal à se dessiner. Le même Claisse profite d’une accalmie pour porter une deuxième attaque mais réalise qu’il est sans doute un peu tôt pour se retrouver seul aux commandes. "J’ai regardé derrière moi et vu deux coureurs partir en contre-attaque. Nous avons bien collaboré même si j’avais l’impression de prendre plus de relais que mes deux compagnons d’échappée", commente le Chiévrois. Le Français Nathan Barez, qui s’était signalé la saison passée en étant à deux doigts de s’imposer sur l’épreuve de Ploegsteert, et Zakary Lognard, venu d’Eupen pour en découdre sur le circuit légèrement vallonné dans la campagne rumoise, n’ont plus les forces nécessaires pour réagir quand Édouard Claisse profite de la dernière bosse pour s’isoler définitivement aux commandes et décrocher assez facilement son quatrième bouquet de la saison. "Quand j’ai vu que les deux autres coureurs ne prenaient plus beaucoup de relais, j’ai pris les devants pour finir le travail. Après avoir attrapé le covid et une angine ces dernières semaines, je me sens de mieux en mieux même si ce sera sans doute encore un peu court pour espérer décrocher un podium au championnat de Belgique du chrono, un de mes premiers gros objectifs de la saison."