Dany Gabez débloque son compteur

Si l’idée d’organiser une course à Taintignies s’est dessinée il y a quelques mois pour mettre en avant les coureurs régionaux, ceux-ci n’ont pas vraiment été à la fête ce samedi puisque Cyprien Dumortier fut un des premiers à abandonner en n’étant pas remis d’une angine l’ayant forcé à prendre des antibiotiques toute la semaine. L’Esplechinois Célian Deweerd n’était pas plus heureux puisqu’il n’était tout simplement pas sur la ligne de départ, une semaine après avoir chuté au Pays Basque en étant contraint de prendre quelques jours de repos. C’est finalement le Rumois Nathan Cailleau qui fut le plus en vue même si, sur un parcours qui ne lui convient pas spécialement, sa vingtième place finale semble plutôt décevante. Reste que les 32 engagés ont tout fait pour assurer le spectacle, l’épreuve prenant une tournure décisive après quelques tours, le Tournaisien Thibo Stocman étant à l’origine de la première sélection de huit hommes qui vont rapidement tuer tout suspense. L’entente entre les fuyards est excellente et seul Mathias Havenne doit lâcher prise à quelques kilomètres de l’arrivée. Malgré plusieurs attaques, c’est au sprint que se joue la victoire et c’est Dany Gabez qui fait parler sa puissance pour décrocher son premier succès dans la catégorie. "Après trois troisièmes places, je suis content d’enfin scorer. J’ai tout de suite compris que c’était la bonne échappée et même si je ne suis pas un vrai sprinter, j’ai su émerger au bon moment pour surprendre mes adversaires. J’espère confirmer cette bonne forme sur la Doyenne dans une semaine même si je sais que le niveau sera fameusement plus relevé."