Une finale de Coupe du Hainaut messieurs plus ouverte que jamais

Cette édition, programmée en ce lundi premier mai sur le coup de 17 heures au hall omnisports, rue Libotte-Mozin à Erquelines, ne devrait pas déroger à la règle. Avec un parfum de revanche pour l’une des deux formations, battue l’an dernier. "Pas mal de joueurs de l’effectif actuel étaient déjà présents l’année passée quand nous avons été battus sur le fil par le Skill Tournai, confie Nicolas Pourbaix, joueur-entraîneur de Baudour. Cette fois, l’opposition me paraît encore plus forte. L’OTT a une équipe complète, bien équilibrée et avec énormément d’expérience. C’est vrai que l’on est dans une dynamique positive depuis quelques semaines. Même si au final, on descend en promotion et qu’on n’a gagné que deux fois durant la saison, et les deux fois contre Floreffe, qui finit dernier. On n’a pas pour autant perdu pied. Il y a quinze jours, on s’est par exemple vraiment bien comportés à Haasrode, les quatrièmes, en menant deux sets à zéro avant de perdre au tie-break et samedi passé, pour notre dernier match de championnat, on a accroché Machelen, le cinquième, dans les deux derniers sets. Pourtant, on n’a pas été épargnés par la malchance."

Les gars de l’OTT sont "motivés"

Il en vient notamment à son cas personnel ! "Je souffre d’une tendinite au genou depuis le début du deuxième tour et par la force des choses, j’ai donc dû céder ma place de distributeur à d’autres joueurs. Ils sont trois à avoir occupé le poste: Louis Balcon, Jean-Jules Cherey et Nicolas Wassereau. Je vais devoir faire un choix pour cette finale et j’attendrai la fin de l’échauffement pour me décider. Maintenant, avec moi ou sans moi, une finale reste… une finale", ajoute, malicieusement, Nicolas Pourbaix.

Du côté de l’OTT, on compte aborder ce duel sérieusement. "Je sens les gars très motivés, assure Yvan Cuvelier. La majorité n’a pas encore joué une finale, sauf Laurent Crucq et Jérémie Boudet, mais celui-ci sera absent ce lundi. Ce sera en tous les cas très intéressant de voir le comportement des jeunes, des deux côtés d’ailleurs. Dans nos rangs, Henry Bingol a parfaitement tenu la baraque au filet et en réception en quart et en demi-finale. Il sera certainement la cible des serveurs adverses qui voudront le faire craquer… C’est ce qui est arrivé à un des deux jeunes de Baudour, Baptiste Renuart en demi-finale à Mouscron. Et le fait que lui et Ethan Denis, l’autre récep-quatre, auront joué dans la même salle la finale U19 le matin devrait aussi peser dans la balance. On verra bien s’ils auront récupéré."

Laurent Crucq complète les propos de son entraîneur. "On va devoir surtout se méfier d’Ethan Denis qui va quitter le club pour rejoindre la N1 de Nivelles. Il voudra très certainement finir en beauté. C’est ma deuxième finale et comme j’ai perdu la première il y a quelques années avec la N3 du Skill, j’ai vraiment envie de faire quelque chose cette fois-ci."