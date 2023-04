Tournai joue son tour final contre Uccle: "Faisons le job et on verra après!", pondère Quentin Pieraert

Disputer un ticket pour le tour final lors du dernier match alors que le concurrent s’appelle le Pays Vert, ça doit vous faire un drôle d’effet ?

Non, ce n’est pas bizarre. C’est plutôt plaisant de voir deux clubs régionaux encore en lice lors de l’ultime journée. Le Pays Vert réalise sa meilleure saison depuis son accession en D3. S’il est à cette place, c’est que le job a été bien fait. Le beau parcours en Coupe de Belgique m’avait déjà mis la puce à l’oreille…

Vous recevez l’avant-dernier, le Pays Vert se rend à Mons. Peut-on dire que vous gardez les meilleures cartes ?

Peut-être mais mes ex-coéquipiers ont l’avantage d’avoir leur sort en mains. Ils doivent gagner ce qui n’est pas impossible ; de notre côté, on doit également faire le travail en finissant de la meilleure manière devant nos supporters. Ce qui est primordial, c’est de ne pas prendre Uccle à la légère. On le paierait très cher !

En plus, personne ne comprendrait que vous ne battiez pas une équipe déjà condamnée…

Oui vu les circonstances mais je rappelle qu’en foot, tout est possible. Personne n’est à l’abri d’un revers. Gardons les pieds sur terre. De ce côté, on peut faire confiance à Luigi Nasca qui n’a de cesse de nous dire qu’il faudra aller chercher la récompense avec nos tripes. Personne ne nous donnera rien, ne comptons que sur nous-mêmes.

Combien de chances donnez-vous à vos anciennes couleurs de se qualifier ? Avec la mentalité à nulle autre pareille, on a justement l’impression qu’ils sont capables de l’exploit.

Je ne donnerai pas de% parce que je le répète, tout est si aléatoire… Tout ce que je dirai, c’est que le Pays Vert est capable de le faire, que le staff mettra tout en place pour contrer cette belle équipe de Mons. Ils vont sortir les crocs ; le tour final serait vraiment une belle récompense pour eux.

Et puis priver le voisin tournaisien du tour final, c’est un peu de piment en plus…

Je ne crois pas. De toute façon, si on n’y arrive pas, on ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes. On doit juste espérer que tout tourne en notre faveur.

Craignez-vous que Mons déjà champion n’y aille pas à fond ? Saint-Symphorien, c’était un derby mais le Pays Vert…

Ça reste malgré tout un petit derby. Mons voudra l’emporter. Ils ont soif, jouent à domicile. Une dernière petite victoire avant la fête devrait être leur objectif.

Luigi Nasca a-t-il été brûler un cierge à sainte Waudru au cas où ?

Bonne question, je lui demanderai juste avant le match et je vous tiens au courant…

Redevenons sérieux: le coach parlait de pression pas bien supportée par certains jeunes. Demain, elle sera encore plus présente…

Je pense que le week-end dernier, on n’a pas joué notre foot, tout simplement alors que Tamines était relâché. Sur un petit terrain qui plus est, on n’a pas su développer notre jeu habituel. À nous de faire abstraction des éléments extérieurs, donnons-nous à 100%, on a l’avantage de jouer à domicile.

Les points galvaudés la semaine passée risquent-ils de peser lourd ?

(Légère hésitation…) Je n’espère pas mais on verra à la fin du match demain…

Louper deux fois le tour final au dernier match, on n’ose pas y penser ?

Le noyau a bien changé par rapport à la saison passée. On n’a absolument pas parlé de ce genre de chose en semaine. Il faut penser au futur, à ce qui est encore faisable, c’est ça le plus important !

Une bonne partie du noyau a déjà resigné mais pas son capitaine qui réalise une saison de feu. Ça sent le départ mérité vers un club plus huppé ?

Je me suis senti bien tout au long de la saison, les performances ont suivi. Je crois réaliser une de mes campagnes les plus régulières. J’ai enchaîné les matchs et les bonnes prestations. Le groupe est jeune, j’ai essayé de montrer la voie, l’exemple auprès d’eux. Ça vous oblige à performer.

Tout à fait d’accord mais vous n’avez pas répondu à la question…

Avec le boulot, ce n’est pas évident. On doit encore analyser certaines choses d’ordre privé. C’est pour cette raison que l’attente se fait si longue.

On en revient à votre statut de capitaine. Vous a-t-il permis de vous sublimer ?

Peut-être un peu. Quand le coach vous donne le brassard, c’est qu’il vous fait confiance et ça booste. Je devais parler, guider les jeunes, les aider à performer. Il faut être au top.

Tournai au tour final, c’est souvent direction Richelle. Pas mal de route et un adversaire rugueux. Intéressé ?

Absolument. Ça ne me dérange nullement. Mais avant ça, adviendra ce qu’il adviendra… Je rappelle que le plus important, c’est de gagner demain !