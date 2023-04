Premier week-end en N1 et N2: déjà deux derbys au programme!

Montant de l’échelon inférieur, Tourpes sera tout de suite plongé dans le grand bain. Dimanche (15 h), les troupes de Sébastien Potiez accueillent Kerksken pour son premier match au sein de l’élite depuis longtemps. Prendre un point serait déjà une belle performance face à cinq qui a prouvé à Renaix il y a une semaine qu’il tenait la route (NDLR: le lendemain, les Tourpiers rendront visite à Acoz).

En parlant de la Super Coupe, le quadruple lauréat, Thieulain, débutera sa saison par un menu loin d’être indigeste. Les Canaris se déplacent dimanche à Gaalmarden, qui s’est sauvé durant les play-down en 2022 et a conservé le même effectif que l’an passé. Le lendemain, ils accueillent Wieze, huitième l’an dernier. S’il est à son niveau, le Wolfpack pourrait déjà signer un six sur six !

Enfin, en Wallonie picarde, les yeux se tourneront certainement sur le premier derby de l’année ! Il opposera, lundi, Isières à Ogy. La Fraternelle a montré samedi dernier qu’elle tenait déjà la route alors que les Lessinois sont en pleine reconstruction. Toutefois, Ogy aura eu la chance de répéter ses gammes la veille contre Baasrode. Déjà le retour de Julien Masure et Maxime Daubechies, mais sous leurs nouvelles couleurs.

De derby, il en sera aussi question en N2. Le hasard du calendrier a voulu que nos deux seuls représentants se rencontrent dès la première journée. Œudeghien accueillera effectivement le voisin de Bassily. Lors de nos présentations, Pascal Soetens, l’homme fort des Bleus, prédisait que les deux équipes "seront certainement de forces quasi égales. On devra se battre l’un contre l’autre tout au long de la saison". L’une des deux équipes aura donc l’occasion de déjà prendre un petit avantage mental.

Notons que Bassily sera aussi en action le lundi avec la réception d’Hamme-Zogge.