Comme le dit si bien le principal intéressé dans tous ses supports de communication, "le temps est venu" pour le Royal Dauphins Mouscronnois qui rentre dans le vif du sujet ce samedi, remettant clairement en jeu sa nette domination constatée tout au long de la phase classique. "Tout va se jouer en seulement un petit mois de temps", enchaîne, à raison, Julien Donche.

De ce 29 avril au 20 mai, les Hurlus n’auront en effet pas intérêt à se rater car, derrière, il y a un champion en titre qui rêverait de créer une énorme surprise. Relégué à sept longueurs au terme de la première partie de championnat, Malines ne pointe plus qu’à trois unités de Mouscron à l’entame des play-off, en raison de la division des points par deux et de l’arrondi à l’unité supérieure. C’est donc dire que le moindre faux-pas est interdit !

Dès ce samedi et la première journée du tour final pour le titre – qui sera en fait la deuxième suite à l’indisponibilité de la piscine d’Anvers ; enfin bon, juste rocambolesque –, le RDM se doit de remettre l’ouvrage sur le métier en oubliant ainsi tout ce qui a pu être fait en phase classique de la Superligue… "Tout est à refaire, confirme le joueur mouscronnois. C’est peut-être ça le plus dur à avaler mais il faut bien comprendre et conditionner le cerveau de chacun que, hélas, notre parcours presque excellent (NDLR: juste deux points perdus suite au nul à La Louvière) n’a servi qu’à recevoir un maigre avantage, celui de jouer Malines, l’adversaire le plus proche et dès lors le plus dangereux, chez nous lors de la dernière journée. Et il y a aussi le fait que, si on gagne tout jusque-là et si les Malinois en font de même, on pourrait se contenter d’un match nul face à eux pour être champion." Mais ça reste surtout des comptes d’apothicaire un peu scabreux, avouons-le !

Éviter de se prendre le mur

En cas de défaite face à Malines, malgré une égalité en termes de points, la sanction serait terrible: pas de lauriers pour les Dauphins de Gabo Gallovich, la confrontation directe en play-off primant ! "Rien n’est donc fait, que du contraire ! Et ce n’est pas maintenant qu’il faut penser à se la couler douce en se laissant entendre que le RDM a survolé la phase classique. Car c’est comme ça que l’on va se planter et se prendre un mur au bout de la dernière ligne droite. Chaque match est désormais une finale de coupe avec le stress qui l’accompagne. On a assez de joueurs d’expérience dans le groupe qui savent ce que c’est de louper un finish que pour l’éviter ! Restons concentrés car il faut absolument gagner. Dès ce samedi à Courtrai contre La Louvière !"

Tandis que Malines sera bye et qu’Anvers jouera Courtrai, c’est un premier piège qui se présentera devant Mouscron avec cette opposition face à des Loups qui ont été les seuls à mordre les Dauphins cette saison ! Notez que les play-off se poursuivront dès lundi avec une deuxième journée qui ne va pas concerner directement un RDM bye à son tour. Mais à Anvers, il y aura certainement des Mouscronnois dans les gradins afin de regarder les prestations de Malines face à Courtrai et de La Louvière contre Anvers, Pirates et Loups constituant à n’en point douter les deux principaux dangers.

CN Tournai – Tielt ZK (sam. 19 h)

Du côté des play-down, tout a commencé le week-end dernier avec un premier succès pour Tournai qui a dominé Ostende 10-7. Emmené par un très bon Mael Leseney, le CNT s’est adjugé la victoire qui le conforte définitivement de son sauvetage en Superligue ! Les trois autres matches qu’il doit jouer compteront pour du beurre mais, connaissant le caractère de gagneur Sam Gomez, ses joueurs ne lèveront pas le pied ! Samedi, direction Ostende afin d’affronter Tielt à 19 h, l’adversaire qui ne devrait plus faire de vieux os dans la division.