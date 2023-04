Scores: 19-19, 43-45, 66-73, 91-95. Blaton: Deman 4+7+7+5, A. Demol 0+6+0+3, L. Demol 1+4+0+6, Wrzoskiewicz 4+0+2+0, Terryn 4+2+0+2, Thiels 0+0+4+5, C. Desmet 0+0+2+0, Vanqueleef 0+3+0+0, Bourlet 0+0+6+0, Wandolski 6+2+2+4. ASTE Kain: Fabbrizio 2+0+0+2, E. Salmon 4+2+10+0, V. Salmon 0, Rosemberg 0+2+0+1, Agache 2+5+2+4, Lamborelle 4+3+0+2, Rubrecht 3+5+2+0, B. Bachelard 4+6+9+9, Spiridon 0, Demaret 0+0+4+4, Bossu 0+3+1+0, Laloux 0. Arbitres: M. De Witte et Mme Collette.

Le contingent de supporters kainois ayant fait le déplacement était important pour ce match disputé en semaine. Les Kainois pouvaient valider leur billet pour une année de plus au sein de la P1 en cas de succès. Et la pression était présente dès le début de match. Le groupe kainois paraissait plus athlétique mais manquait de sang-froid dans le dernier geste.

Les équipes se renvoyaient dès lors coup pour coup tout en développant de belles phases. L’ASTEK maintenait quelques points d’avance au marquoir et cet ascendant psychologique allait faire effet dans le troisième quart. Émile Salmon et Basile Bachelard aiguisaient leurs lames pour attaquer l’anneau blatonien et l’écart atteignait les 12 points à un quart d’heure de la fin.

Le BCB prenait un temps mort pour passer en zone. Leurs petits formats faisaient le nécessaire pour concrétiser les contre-attaques. L’avantage des visiteurs fondait pour n’atteindre qu’une seule unité à 15 secondes du terme. Les derniers instants étaient hâchés avec beaucoup de fautes et l’exclusion de Wrzoskiewicz, mais les visiteurs finaliseront le travail via ses lancers francs. Les troupes d’Olivier Delattre pouvaient célébrer leur sauvetage. Le coach était conscient de la peine que son équipe a endurée. "On savait que nous étions fortement attendus. On a géré la fin de partie de la bonne manière. Nous n’avons pas fait de calcul car nous voulions nous sauver en nous imposant." Et dans un cas de figure aussi tendu, la manière importe peu comme le rappelait Basile Bachelard, malgré ses 28 points. "L’objectif était le maintien et il est acquis ! C’était une rencontre irrégulière de notre part mais nous méritons de gagner car nous avons mené durant plus de 30 minutes."

Du côté de Blaton, le coach Thibaud Péridaens souhaite de tout cœur que son épilogue ne soit pas synonyme de descente ! "On regardera les résultats des concurrents en espérant que je puisse partir sur un maintien. Ce serait une fin en beauté pour ce groupe que je dirige depuis quatre ans."