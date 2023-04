Les Athois ou les Tournaisiens au tour final ? Des nerfs mis à rude épreuve…

Une victoire de plus

C’est en se souvenant peut-être de cet épisode que les rescapés de la campagne 2018-2019 – y en a-t-il encore ? Sûrement déjà plus du côté paysverdien ! – que les deux clubs joueront les prochaines nonante minutes. Même si la donne est complètement différente car, cette fois-ci, c’est certain, un seul de nos clubs régionaux a la possibilité de se qualifier. Il y a même le scénario du pire: aucun des deux ne pourrait y aller ! Et puis, ce dimanche, Athois et Tournaisiens ne s’affronteront pas directement, le duel se faisant à distance. Dernière différence: s’ils se partagent la quatrième place avec un même nombre de points, le Pays Vert partira avec un petit avantage, celui de disposer d’une victoire de plus, de sorte que s’il gagne, il gardera d’office la main sur Tournai et inévitablement sur les deux autres équipes pouvant encore revendiquer une qualification.

"Mons ne lâchera rien"

En battant Manage dimanche passé tout en constatant le revers d’Aische à Onhaye et le match nul de Tournai à Tamines, le Pays Vert a pu inverser la tendance, devenant, sur le papier, le favori. "Mais seulement sur papier, tempère David Bourlard, coach du Pays Vert. Je sais comme vous que si on gagne, c’est bon, on sera d’office au tour final mais déjà face à un adversaire normal, cela aurait été compliqué, alors imaginez donc à Mons, le champion, qui n’a pas l’intention de se laisser battre à domicile et qui voudra offrir une belle fête à Maël Lepecier qui va ranger ses crampons. Mons est aussi bien meilleure défense que meilleure attaque (NDLR: son goleador Cardon est toutefois suspendu) . La tâche sera ardue car ça fait beaucoup de choses à gérer. Après, je ne cherche nullement des excuses avant de commencer. C’est à nous de mettre toutes les chances de notre côté. On veut juste montrer le visage digne qu’on montre depuis plusieurs semaines malgré une double mission car on a aussi la P3 à sauver dans sa série."

Uccle démobilisé ?

Avec Mons, Ath doit assurément faire face à l’adversaire le plus redouté et redoutable. Tournai recevra le Léo Uccle, un avant-dernier condamné qui s’est pris un lourd 1-5 la semaine dernière. "Notre voisin a l’avantage de l’adversaire, mais je m’en fiche des autres… Avec Bastien Letellier (NDLR: son T2) , on veut aller au tour final et on fera tout pour y aller." Un discours qu’on a aussi entendu dans le camp des Sang et Or ! Et la bataille à distance peut donc commencer…