Kain 2 rejoint Escanaffles en D2

Léaucourt 1 a sauvé sa place en D1 en dominant copieusement le Café français. Les Antoiniens entament toutefois bien la partie, résistant parfaitement aux Hérinnois (4-3). Mais ces derniers se montrent plus adroits ensuite, accentuant l’avantage au fil des bouts pour remporter le match de la délivrance (7-3 et 6-1). Il n’y avait plus d’enjeu lors de la lutte entre Kain 1 et Rouches Bourleux 1. Est-ce ça qui rend les visiteurs nonchalants en début de rencontre ? En tout cas, les Kainois se promènent sur leur bourloire durant les dix premiers bouts (10-0 et 9-5). Mais contre toute attente, les Hérinnois se réveillent au onzième bout avec sept points. Mais la course-poursuite reste vaine.