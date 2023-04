D2 ACFF: Jérémy Houzé est l'un des premiers prolongés à la Real: "Tant que je prends du plaisir, je reste"

Jérémy, vous faites partie des premières prolongations à la Real. Expliquez-nous cette décision.

On a parlé rapidement avec Denis Dehaene et j’ai donné mon accord. Même s’il y aura certainement pas mal de départs, je me sens bien à Acren. Et je sais que Denis fera le nécessaire pour créer un bon groupe. Comme il le fait tous les ans. Je suis content que Quentin Garcia-Dominguez reste également. Je ne vais pas cacher que j’ai eu des propositions et que j’ai réfléchi. Je pense parfois à me rapprocher de chez moi ou à avoir moins d’entraînements. Mais je me dis aussi que j’ai toujours les jambes pour jouer à ce niveau. Tant que je prends du plaisir, je continue.

Êtes-vous rassuré par les premiers noms annoncés ?

Malgré les départs déjà annoncés comme Flo (Smars), Julien (Toussaint) et d’autres, on voit qu’il y a une recherche de stabilité. On garde une bonne colonne vertébrale avec Lucas Alexandre, qui est une belle révélation, Bastien Yondjouen, Pato Sangaré, Mass Di Vita, Quentin et moi. Cela fait de la présence dans toutes les lignes. De toute façon, on sait qu’Acren sert souvent de tremplin. C’est un club où il y a pas mal de visibilité, notamment médiatique. Mais comme je l’ai dit, j’ai pleine confiance en Denis. Il arrive tous les ans à nous apporter de la qualité. Alors pourquoi douter ?

Logiquement, on devrait vous appeler pour le dernier match de la saison. Là, il en reste trois…

C’est une longue saison. On le voit avec certains partants qui ont décidé de ne plus jouer. Mais tant qu’il reste des matchs, on doit les jouer. Pas le choix ! Personnellement, je suis toujours preneur d’une rencontre en plus. C’est parfois en semaine que c’est un peu plus dur. Mais on doit gérer cela.

C’est aussi à vous de vous rendre la saison moins longue, en continuant à enchaîner les résultats.

On reste sur deux victoires avec deux clean-sheet. Ce n’était jamais arrivé cette saison. Peut-être que certains se sentent plus libérés par le fait qu’on est officiellement sauvé. Il nous reste trois matchs, dont deux à la maison. Pourquoi ne pas essayer de gagner les trois et de continuer à s’amuser ? Cela viendrait un peu plus équilibrer notre saison.

Car on ne peut cacher une certaine déception dans le groupe. Estimez-vous aussi qu’il y avait moyen de faire mieux ?

On veut essayer de rattraper quelques erreurs du passé. Quand on voit que l’on était deuxième à l’issue de la première tranche et qu’on se voit onzièmes maintenant, cela fait mal ! Avec treize victoires, on fait partie de la bonne partie du classement. Notre souci, c’est l’on a quasiment autant de défaites (16). On n’a pas su assez souvent prendre un point… Quand on voit que Binche n’a que dix succès ! Mais ils ont sept nuls. Ce qui leur permet d’être encore en course pour le Top 5. Si on avait su se montrer plus réaliste tout au long de l’année, on aurait aussi pu s’y accrocher… Mais on a trop souvent perdu des points en fin de partie…

La transition est toute trouvée car c’était le cas à Hamoir à l’aller.

On aura une petite revanche à prendre. On s’était déplacé là-bas sans pas mal de cadres de l’équipe. On avait réalisé un bon match et on méritait certainement un peu mieux qu’une défaite dans les dernières minutes. Sur les trois derniers matchs, il nous en reste deux à la maison. On veut s’y faire plaisir mais aussi faire plaisir à notre public. Qui n’est pas toujours nombreux mais qui est fidèle. Puis c’est important aussi pour les jeunes de voir l’équipe première avoir de bons résultats.