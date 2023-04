Avec un air de tour final avant l’heure !

En cas de maintien de Tertre, une formation de plus peut espérer demeurer en P1. Sont encore concernées Le Rœulx, Solre et Luingne. Le Rœulx se rend à Soignies qui n’a plus rien à espérer dans ce championnat tout comme Gilly qui se déplace à Solre. Ces deux formations menacées doivent d’abord compter sur un faux pas de Luingne qui effectue un déplacement en terre carolo, à Ransart, lui aussi déjà en affaire courante. Les hommes de Giovanni Seynhaeve ont leur sort entre les mains grâce à leur tout récent succès contre Montignies.

L’objectif sera tout d’abord de prendre les trois points à l’extérieur, puis dresser les deux oreilles vers Tertre-Hautrage. Un nul serait même suffisant si Solre ne bat pas Gilly mais ce serait prendre un risque de plus inconsidéré. "Après avoir réussi le premier examen contre Montignies, on doit aussi sortir vainqueur du second. Et on sait que ce ne sera pas facile à Ransart ! Certes, il n’a plus rien à gagner dans ce championnat mais les locaux voudront jouer pour leur prime de match. Pour une fois, je n’ai pas de suspendu et récupère même deux joueurs."

Répétition générale !

Péruwelz contre PAC Buzet et Molenbaix face à Flénu pourraient être l’affiche de la première journée de play-off vers la nationale ! Pour les quatre prétendants, cette clôture fait donc office de répétition générale avant le tour final et interprovincial. Faudra-t-il impressionner son adversaire ou cacher son jeu avant les choses sérieuses ? Chaque mentor aura sa petite idée derrière la tête. À Flénu, Philippe Venturoso ne tient pas spécialement à dévoiler ses batteries. "Ce sont deux belles affiches pour finir la phase classique. En ce qui nous concerne, nous voulons effectuer le meilleur boulot possible avec un effectif au complet. Quant à une montée éventuelle, elle dépendra de la volonté du comité."

À Péruwelz, Jonathan Krys entretient également le suspense: "Nous devons préparer le tour final. Cela passe par concerner tout le monde en donnant du temps de jeu à certains qui en ont eu moins et laisser souffler des garçons qui en ont besoin. Il est aussi important d’éviter les blessures mais on ne parlera pas d’une équipe B sur le terrain."

La même philosophie à Molenbaix où "certains garçons auront un peu plus de temps de jeu", dit Charly Vanherpe.

Belœil et le Pays Blanc se contenteront d’achever la compétition sans plus d’ambition. Pour l’effectif belœillois en visite à Montignies, ce sera un soulagement ! Pour Antoing, on veillera également à finir en beauté à Hornu.