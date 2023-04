Qu’attendre de nos équipes régionales ? Bassily joue la carte de la jeunesse et vise le maintien en N2

Pour la découverte de ce nouvel étage, les Bleus ont joué la carte de la jeunesse à fond. Les expérimentés Thierry Seconde et Sylvester Ducobu ont laissé place à des gamins d’à peine 20 ans. "On a offert sa chance à cet étage à Florian Tricart et on a fait monter Corentin Demil. Ils ont tous deux 19 ans. Robin Dautrebande n’a toujours que 27 ans. On compte donc sur notre foncier, Loïc Paduart, et sur notre nouvelle recrue Bertrand Becq pour l’apport d’expérience. Bertrand a été formé chez nous avant de jouer en N2 et N1. Il aura un rôle important."

Réapprendre à perdre

Pour cette première en N2, les ouailles de Pascal Soetens n’auront aucune pression. "On ne vise qu’une chose: le maintien. On sait que ce sera difficile. On a quatre bons livreurs et cinq joueurs qui ont été formés à la frappe. Cela va nous permettre de varier les places quand la rencontre le demande. Mais il nous manque un tueur. Un gars capable de frapper au-dessus dans toutes les positions. On a un déficit de puissance mais on va compenser cela avec notre cœur et notre envie."

Car le président et coach a beaucoup insisté sur l’état d’esprit qui règne dans l’effectif. "On a commencé tôt les championnats d’hiver. Cela a soudé les liens. On sait qu’on va au-devant d’une saison difficile. Notre groupe avait plutôt l’habitude de gagner ces dernières saisons. Il va devoir réapprendre à perdre. Mais le principal, c’est que tout le monde en a conscience. On sait qu’on devra être très bon contre les équipes de notre niveau. Et il faudra fêter chaque point accroché contre un gros comme une victoire. On va peut-être vite être dans le fond mais l’objectif sera de se rapprocher au plus vite du milieu de tableau."

Bassily débutera fort avec le derby contre Œudeghien puis la réception d’Hamme-Zogge. "C’est dommage de n’avoir que deux Wallons picards. Je pense en plus qu’on est de force égale. Mais j’espère de tout cœur que l’on pourra se sauver tous les deux !"