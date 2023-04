P4B: les Taintigniens partent en croisade pour le titre

L’équation est simple: si les hommes de Sandy Lechantre ne perdent pas, ils seront champions. Pourtant, le coach n’est pas du genre à donner des leçons de mathématiques à ses joueurs. Pas question, donc, de calculer ! "Si on va là-bas pour prendre juste un point, c’est le meilleur moyen pour tout perdre. On va y aller pour gagner comme on le fait depuis le début de la saison. On reste sur un bon match face à Wodecq, on espère dès lors poursuivre sur cette lancée pour décrocher le titre dimanche. On a notre sort en main, à nous de faire le nécessaire pour finir le boulot et ainsi pour éviter un test-match contre Anvaing B. On s’est bien préparé pour ce rendez-vous important. Si on est bien appliqué dès le début du match, tout devrait bien se passer", conclut-il. Rappelons qu’en cas de défaite de Taintignies, un test-match contre Anvaing B permettrait de départager les deux équipes alors à égalité.

Le podium comme enjeu final

Dans la série A, derrière le champion hurlu, Molenbaix B est assuré de finir à la deuxième place la phase classique. Ensuite, on retrouve trois équipes déjà qualifiées: Estaimbourg B, Obigies B et Rumes ! Un trio qui faisait partie des favoris en début de saison et qui est bel et bien au rendez-vous à nonante minutes de la quille. La dernière journée ne sera pas sans intérêt puisque ces trois formations ne sont séparées que par… une petite unité. Il n’y a donc qu’une seule place sur la troisième place – symbolique, on vous l’accorde ! – du podium. On peut déjà ajouter trois points à Obigies B qui a pris connaissance du forfait de Taintignies B. Pour Rumes, ça devrait passer face à Escanaffles B. Il reste donc à voir comment se comportera Estaimbourg B face à son voisin molenbaisien. Bien évidemment, cela ne changera pas grand-chose puisque tous se retrouveront aux prolongations de la saison d’ici très peu de temps.

Isières B, Flobecq ou Péronnes ?

En P4E, Flobecq et Isières B sont également qualifiés pour le tour final… Et ça, c’est déjà une bonne chose pour la région. Les deux formations de Wapi se partagent ainsi la troisième place du classement avec Péronnes derrière le champion enghiennois et Bracquegnies. Et là aussi, l’ultime journée servira à désigner la dernière équipe à monter sur la boîte. Flobecq, Isières B ou Péronnes ? Les paris sont ouverts.