P3A: c’est le match de l’année pour les Diables rouges !

Le coach de Rongy sait que la rencontre à venir sera décisive pour éviter les barrages. "Nous sommes dos au mur et l’on se demande avec quel état d’esprit les Étoilés vont se présenter chez nous mais on n’a pas le choix. Il faut tout donner car nos concurrents directs au classement, que sont Havinnes, Bléharies et le Pays Vert B, ont également les cartes en main pour se sauver directement."

L’entraîneur des Diables rouges pourra compter sur un noyau au grand complet et se montre d’ailleurs assez optimiste avant d’évoquer l’avenir: "Je sens que ça va passer, mais il faudra ensuite construire quelque chose de solide pour ne plus connaître une telle campagne. On discute avec les joueurs du noyau et quelques renforts ont d’ores et déjà été engagés en vue du prochain exercice mais on s’attend aussi à un certain exode. Il faudra trouver la bonne recette pour faire fonctionner ce groupe qui intégrera des jeunes du cru. On a bon espoir car nos U17 sont vice-champions dans leur série et comptent quelques garçons fort prometteurs. Il sera quoi qu’il arrive très important d’avoir un vrai ancrage régional dans l’équipe."

Hérinnes: finir en beauté avant de rebondir en P4

En bas de tableau, il y a bien longtemps que le sort d’Hérinnes est scellé. Si les Jaune et Bleu ont connu une campagne très compliquée avec une seule petite victoire au compteur, Hermann Bapes aura eu le mérite de tout mettre en œuvre pour garder son effectif concerné jusqu’au bout.

Avant le déplacement à Escanaffles, les Hérinnois se montrent d’ailleurs assez optimistes et veulent donc confirmer l’excellent partage enregistré face au FC Tournai B. "J’avais demandé aux joueurs de tout faire pour finir la saison sur une bonne note et ce 3-3 sonne finalement comme une petite déception. Quand j’ai vu Ryad Derrouaz quitter le terrain tout de suite après le match, j’ai compris qu’il s’en voulait beaucoup d’avoir galvaudé trois belles occasions qui nous auraient permis d’enregistrer une victoire de prestige, explique le coach qui se montre impatient de disputer ce dernier match de la saison. La pression sera bien dans le camp d’Escanaffles qui devra faire le jeu et c’est à nous d’en profiter. En football, tout est possible et je pense qu’il est dans notre intérêt d’aller chercher un résultat, histoire de motiver tous les joueurs de prolonger l’aventure la saison prochaine puisque nous serons ambitieux en quatrième provinciale."

Hermann Bapes confirme en effet l’intention de jouer le Top 5 et de former une deuxième équipe: "On redescendra avec l’envie de reconstruire même si l’on sait qu’il faudra repartir de zéro. Le projet reste de préserver cinq de nous joueurs français et faire venir des garçons de la région. On ne parle pas de remonter tout de suite en P3 mais repartir sur de bonnes bases tout en conservant l’excellente ambiance qui anime le groupe."