P2A: qui déposera la cerise sur le gâteau ?

On a pris le pouls des T2 respectifs, Thierry Colin et Jacques Guilmot, ainsi que des deux capitaines Jérémy Marlière et Ludovic Bronier même si celui-ci devra – une fois de plus ! – ronger son frein en bord de touche: "Je crois que je n’ai jamais pris autant de cartes que cette saison, on ne peut vraiment plus rien dire aux arbitres, sourit-il malgré sa déception de ne pas être de la partie. Cette fois, c’était pour une faute. Je râle parce que les gros matchs – je pense à Enghien, Anvaing et celui-ci ! – je les ai loupés soit à cause de ma blessure, soit pour excès de cartes. Par contre, je les ai tous vécus sur ou au bord du terrain. Et c’est aussi dommage pour Louis Steelandt qui loupera ses adieux vu sa blessure."

Avant de préfacer la rencontre de ce week-end: "J’espère que l’on ne regrettera pas notre passage à vide de ces dernières semaines. Il est pourtant compréhensible quand on sollicite toujours les mêmes joueurs depuis août. Et heureusement, on s’est repris au bon moment. On a une chance sur deux de passer. De toute façon, quoi qu’il arrive, j’ai dit aux tchos qu’ils avaient fait une belle saison. Le club peut être fier de ses jeunes !"

"C’est comme au 421, ne jamais briser une série !"

Son homologue obigeois se désole aussi de ne pas le croiser sur la pelouse: "Pppfff… J’espérais réellement l’affronter mais je crois qu’il a peur de jouer les gros matchs, chatouille Jérémy Marlière. Je le comprends parce que c’est le troisième dernier match décisif que je vais disputer et j’ai gagné les deux premiers ! Comme on ne casse pas une série – tout joueur de 421 sait ça ! – on ne peut que réaliser un bon résultat."

Ça et dire que cela ne vaut pas la peine de se déplacer, c’est kif-kif… "Dans le scénario, on est dans une meilleure position. La mentalité était bien présente à Néchin où on avait à cœur de prester. J’évalue nos chances à 70% mais il faudra surtout jouer notre jeu et ne pas nous contenter d’un match nul qui serait suffisant. Jouer contre nature n’a jamais été productif. Le plus grand risque serait de prendre un goal (NDLR: l’AS en a pris beaucoup trop cette saison !) et de devoir courir après le score", précise Jérémy.

"La mentalité est là et tout le monde en veut…"

Du côté de Jacques Guilmot, le bras droit de Johan Devos, on est plutôt optimiste: "On a une chance sur deux, il faut gagner, c’est tout ! Ce serait une belle fin. Quand on a vu les premiers matchs en début de saison, on s’était dit qu’il y avait moyen de réaliser un truc. La mentalité est là, tout le monde en veut… Obigies a réalisé une belle performance à Néchin et possède peut-être un petit avantage mental sans compter aussi l’avantage du terrain, mais on compensera. Si on ne se qualifie pas, on ne sera pas déçu parce que l’on a vraiment réalisé une belle saison vu l’exiguïté de l’effectif. L’appétit vient toutefois en mangeant, et on va essayer de ne pas passer à côté."

Le mot de la fin avec Thierry Colin: "C’est la meilleure fin de saison qu’on pouvait imaginer. On est très motivés à atteindre le tour final. Aux joueurs de faire le travail sur le terrain. Quand on voit notre campagne compliquée avec les absences et les blessures, c’est vraiment chouette de pouvoir disputer un dernier match à enjeu. Isières doit faire le jeu et devra ainsi sortir. À nous d’essayer d’en profiter sur notre terrain… L’avantage est de pouvoir se contenter d’un match nul."