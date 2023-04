N2 féminine: le calvaire des Havinnoises s’achève bientôt

"On est toujours bien là"

Une saison qui a dû paraître bien longue, voire interminable, pour les filles de Dominique Salbeth qui ont eu le courage de s’accrocher encore et toujours pour éviter le forfait général qui aurait constitué un petit drame pour un club qui, à la disparition du club 100% féminin Montrœul-Dergneau, a longtemps assumé fièrement le rôle de porte-drapeau du football féminin en Wallonie picarde. On vous rappelle la donne du début de la saison: pour la troisième année de suite, Havinnes présentait, en août, deux équipes, la A en N2 et la B en P2 ! Mais le départ de Sandrine Van Herzeele, l’emblématique coach de la première équipe, vers Charleroi ayant causé plus de dégâts que prévu, l’effectif s’est disloqué, forçant les B a déclaré forfait dans leur série provinciale pour venir combler le vide laissé par leurs aînées… Avec une différence de niveau bien trop difficile à supporter, provoquant les résultats décrits précédemment ! "On a vécu des moments difficiles, note Dominique Salbeth. Mais on est toujours là malgré toutes les difficultés rencontrées et tout ce qu’on a pu entendre."

Pour mettre en valeur l’abnégation de ses joueuses, le coach havinnois espère rameuter du monde samedi au stade Odette Leroy de Rumillies. "On reçoit Drongen à 17 h. L’après-midi, sur le site, il y aura un tournoi des jeunes. On se dit que des gens pourraient rester. Il y aura un barbecue, histoire de clore notre saison de manière plus festive." Campagne qui devrait alors définitivement se conclure une semaine plus tard avec un déplacement à Bredene !

P1: La Louvière a eu chaud !

Au niveau provincial, on ne s’attendait à rien d’extraordinaire venant de la P1. Pourtant, il s’en est fallu de peu pour vivre une énorme surprise ! Samedi passé, La Louvière devait refaire son retard en termes de matches joués par rapport au Pays Vert. À Gosselies, on s’était logiquement dit que les Louves prendraient facilement les trois points afin de revenir à égalité en tête avec les Athoises. Sauf que rien n’a été simple pour la RAAL qui ne s’en est sortie que sur le fil chez les Casseroles en l’emportant 2-3. Le score du jour est surprenant mais le résultat final est celui attendu: à une journée de la fin, le Pays Vert et La Louvière sont ex aequo avec 44 points et quatorze victoires chacun ! Ce dimanche à 15 h, ils peuvent se départager à distance, la RAAL accueillant Hensies et Ath allant à Manage. En cas de résultat différent, le titre tombera dans l’escarcelle de la formation qui aura été la plus performante. En cas de même résultat, tout va alors se jouer lors d’un test-match qui s’annonce bouillant.

Quelques précisions acrenoises…

En P2A, le champion acrenois a battu le Pays Vert B 9-0 le week-end dernier. On en profite pour relayer la réaction de Kevin Barrez suite à l’article de la semaine passée. Celui qui a permis à Acren d’être sacré champion de P2 et de monter ainsi en P1 tenait à préciser certaines choses, lui qui n’a pas été reconduit par la REAL et qui a décidé de s’en aller à Herseaux pour succéder à Cédric Lacroix. On avait écrit qu’après le match du titre face à Templeuve, il n’avait plus assumé le coaching: "Un mois avant le titre, j’ai demandé de discuter avec Denis Dehaene pour envisager la suite. Il ne m’a jamais répondu ! Et c’est alors qu’Herseaux m’a contacté pour expliquer son projet. Je lui ai dit que j’étais intéressé mais que j’allais peser le pour et le contre pour donner ma réponse. entre-temps, j’ai relancé la REAL mais on m’a répondu qu’on ne discutait plus avec moi car j’avais eu des contacts avec d’autres clubs et que mon remplaçant était d’ores et déjà désigné. Une réunion a suivi à laquelle je n’étais pas convié. On m’a alors confirmé que le club ne désirait pas continuer avec moi et que je n’étais pas obligé de poursuivre l’entraînement. Je l’ai toutefois fait durant une semaine mais vu le peeu d’envie et le sabotage de certaines, je me suis dit qu’il valait mieux arrêter", a tenu à nous signaler Kevin Barrez qui retrouvera les Acrenoises sur sa route dès la saison prochaine en élite provinciale avec Herseaux.

P3A: une averse de buts !

Biévène a pris la mesure de Lens sur le score fleuve de 0-12. Ce résultat clôture une saison qui a été dominée par Acren-Lessines devant Écaussinnes, Wez-Guignies, le Pays Vert B, Biévène, Templeuve et Lens. En P3A, pluie de buts pour terminer cette saison, Velaines ayant été battu 4-14 par La Louvière B et Escanaffles s’étant incliné 5-6 par Elouges. Petit rappel de l’ordre final d’arrivée au terme du championnat: La Louvière B, Acren B, Velaines – ces deux-ci disputeront le tour final ! –, Baudour B, Écaussinnes B, Élouges et Escanaffles. Vous savez tout !