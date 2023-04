Mana Delneufcourt a un drapeau de la médaille en Coupe de France

Grâce à ses grosses performances lors des qualifications régionales, Mana Delneufcourt s’est ouvert les portes de la Coupe de France. La compétition avait lieu le week-end dernier en Vendée. "La catégorie était très relevée avec les meilleures représentantes de France et des DOM-TOM, détaille Mélanie Dubuisson, sa maman et coach. Elle est sortie avec brio des quatre premiers tours grâce à des katas parfaitement réalisés. Elle perd malheureusement le 5e tour qualificatif pour la finale. En repêchage, elle perd malheureusement 2-1. Triste car la médaille n’était qu’à un drapeau. Mana avait sorti le grand jeu car elle voulait vraiment ramener une médaille pour son papa parti au Japon. Cela a été difficile à vivre pour elle car on a l’habitude de partager notre passion tous ensemble. Il a été très fier quand il a appris le résultat. Mais nous, on garde une pointe de déception car on sait le nombre d’heures d’entraînement qu’il y a derrière. Toutefois, je suis très fière de ma fille. Elle ne cesse de progresser et on reparlera d’elle chez nos voisins de l’Hexagone. Elle a tout d’une grande".