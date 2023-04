Le BBCP Heuvelland a retrouvé des couleurs

Du côté des femmes, l’équipe a sacrément bien évolué dans ce qui n’est que sa deuxième saison en P2 flandrienne. "C’est une nouvelle équipe que nous avons créée pour éviter que nos jeunes filles, une fois l’âge de 14-15 ans, partent sur Ypres ou Armentières afin de poursuivre leur passion. Nous voulions garder nos forces vives", explique la présidente Karine Samoey.

Autour de l’entraîneur Manu Heughebaert, le club a donc réuni ces demoiselles et rappelé d’anciennes joueuses, dont le potentiel, semble-t-il, est resté intact. Et la sauce a pris, si l’on en juge du résultat ! En effet, ce samedi, ces dames l’ont emporté sur un score de 76-49 face à Zwevegem. "Ce qui nous permet de terminer à la deuxième place et de décrocher la montée en P1 ! Ce qui est un réel exploit pour une équipe qui a peu l’expérience de jouer ensemble !"

Un match capital à Tielt pour les hommes

Sur le coup de 21 h, les seniors, qui évoluent en P3 flandrienne, rencontraient le Wytewa Roulers, une équipe qu’il fallait absolument battre: "En déplacement, nous y avons subi notre plus lourde défaite, explique Jean-Claude Lehouck, en vrai passionné et sponsor du club. Notre équipe a fait une excellente saison, mais a connu quelques problèmes sur la fin et c’est bien dommage."

Mais les Vert et Noir n’ont fait qu’une bouchée de leurs adversaires ; le match se terminant par le score de 99-72. "Pour l’instant, nous sommes à la troisième place, ex æquo avec Tielt. Nous devons justement les rencontrer chez eux le samedi 29 avril, pour le dernier match de la saison. La victoire sera impérative pour garder la troisième place. Cela nous laisse une possibilité d’être dans les deux équipes montantes, si l’une des deux se désiste pour l’une ou l’autre raison. On peut toujours espérer."

Dans cette folle aventure, outre la famille Lehouck, toujours fidèle au poste, on peut remercier Emmanuel Heughebaert et sa conjointe Karine Samoey: "Personnellement, j’entraîne les équipes de jeunes et Manu s’occupe des seniors et des dames. Le basket occupe nos soirées et nos week-ends ! Notre vie tourne autour des filets !"