Et si la P1 convenait mieux à Dottignies ?

À l’image de la saison, les ouailles de Pascal De Vreese ont dû batailler pour arracher la victoire nécessaire. "Même s’il est lanterne rouge, Winkel B n’était pas venu en victime consentante. Cela a été difficile. On n’a pas effectué une bonne première mi-temps. Ensuite, cela a été compliqué de faire sauter le verrou. Notre adversaire était bien regroupé. Il y avait souvent cinq ou six joueurs en défense. On a dû se montrer patient. Après le 1-0, cela a été plus facile. D’autant que c’est à cet instant que l’on a appris que notre dauphin était mené 1-0. Quand cela nous a été confirmé au coup de sifflet final, c’était un réel soulagement !"

Jamais deux sans trois ?

Quand on l’avait interrogé en début de saison, l’ancien des Francs Borains nous avait clairement indiqué qu’il visait au minimum le tour final. "Mais dans un coin de ma tête, vu la qualité de notre effectif, je pensais bien sûr au titre. De toute façon, quand je signe dans un club, c’est toujours pour cela. Si on n’était pas parvenu à accrocher la montée, cela aurait été un échec".

Pourtant, la saison des Dottigniens n’a pas été si évidente que cela. À un moment, ils comptaient même quelques unités de retard sur leurs poursuivants. "On a connu un premier tour plus compliqué. On a souvent perdu des points dans les dernières minutes voire les dernières secondes. On voyait que tout le monde était capable de battre tout le monde dans la série. Avec mon frère Aymeric (qui joue au poste de buteur au RDS), on se disait qu’on était dans l’obligation de réaliser une grosse série pour remonter et prendre la tête. C’est ce que l’on a réussi à faire". A titre personnel, l’ailier se met la mention "peut mieux faire. En tant que joueur, je ne suis jamais satisfait de moi. J’ai été bon mais je pouvais certainement apporter un peu plus. Collectivement, on a constaté que la P2 était vraiment difficile. Les terrains ne sont pas toujours top, les équipes sont accrocheuses…"

Au point que plusieurs observateurs (nous compris) se disent que la P1 siéra mieux aux Dottigniens, eux qui la retrouvent trente ans plus tard. "Ce sera logiquement plus joueur. En Coupe, on avait affronté Blanckenberge. On n’y méritait pas l’élimination. On dit souvent que le jeu s’ouvre quand on monte les divisions. J’espère que ce sera le cas, détaille celui qui a donné un accord de principe pour poursuivre l’aventure. Avec quelques renforts de choix, on peut tenir la route. Moi, je vise toujours l’étage supérieur. J’en suis à deux montées de suite depuis mon retour en Belgique. Pourquoi pas trois ? "