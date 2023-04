Victor Vico victorieux sur le semi des Géants

On a revu Benoît Goethals qui a terminé à 45 secondes de Victor Vico, qui affichait sur la ligne d’arrivée 1.12.08 au compteur. Robin Platiaux est rentré en troisième position après 1h15’09 d’efforts. Guillaume Ninforge, en 1.17.39, et Raphaël Lelong, 1.18.19, sont rentrés dans le Top 5. On trouve, sans surprise, la première dame… Virginie Dujardin, à la 27e place en 1.31.45. Classée 37e, Christine George termine seconde féminine en 1.33.31. La troisième, Zoé Lumen, se classe dans le top 50, 46e en 1.34.37. Dix dames figurent dans le Top 100. Et 85 dames sur les 352 arrivées, soit 24% de la participation.

Ils étaient 183 à l’arrivée des 10 km qu’Arnaud Ghislain a bouclés en 40.12, précédant Cédric Frehaut, 40.31, et Jordan Deplus, 41.20. Classée 35e en 51.42, Sonia Cappy a été la plus rapide des dames, en 51.42, précédant Sylvie Dumoulin, 53.57, et Marion De Clercq, 42e en 54.21.

Sur les 5 bornes, où l’on a classé 149 concurrents, Arnaud Vermeersch s’est imposé en 17’19, précédant de 2 secondes Raphaël Lelong et Vincent Dedeycker, 18.16. Côté féminin, c’est Lola Domergue, classée 17e qui en 23.33 a été la plus rapide. Suivie de Perrine Ratajczak, 19e en 23.46, et Madeleine Keymeulen, 23e en 24.44.

Chez les jeunes, Tim Pruys a couvert le kilomètre en 3’00 ! La première fille, Sihem Frehaut, est rentrée après 3’32 de course. 47 jeunes sont classés dont 25 filles.