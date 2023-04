Un premier titre pour les Tournaisiennes: la récompense d'un long travail

Sur la pelouse de l’Entente citizen/BUC, les Naïades ont dû puiser dans leurs réserves et faire fonctionner leur mental pour décrocher le point suffisant. "J’ai senti pas mal de stress durant la semaine avant la rencontre. On n’était pas très nombreuses à l’entraînement alors qu’on savait que notre adversaire avait fait quatre grosses semaines de préparation pour nous battre. Le jour J, il y avait de la tension à cause de l’enjeu. On jouait contre les deuxièmes. Les seuls qui pouvaient encore nous dépasser au général. Heureusement, on a pu compter sur les filles qui jouent depuis un peu plus longtemps pour faire la différence. On a aussi une cohésion à toute épreuve. On s’incline finalement 17-12 mais on décroche le point du bonus défensif qui fait notre bonheur. On aurait pu lâcher mentalement quand on a été menées. Mais on a tenu bon ! La fête a été encore plus belle après".

Ce rêve de jouer à 15

Grâce à ce sacre, les Tournaisiennes espèrent faire parler positivement de leur équipe et de leur sport. "L’objectif reste toujours de passer en rugby à quinze. Mais pour cela, on doit à tout prix faire gonfler notre effectif. Actuellement, on tourne entre quinze et dix-sept joueuses régulières. Pour faire le grand saut, on doit en ajouter au moins dix. Ce n’est pas évident… Mais on se bouge pour y arriver. On a remis en place les initiations dans les écoles. On a déjà accueilli une nouvelle grâce à cela. On espère que cela permettra à de nouvelles de sauter le pas. On a notamment le tournoi interscolaire qui a lieu en mai. Tous nos entraînements sont également ouverts les mardis et jeudis de 18 h 30 à 20 h. Avant le début de saison, on organisera aussi une “journée des copines” où l’on proposera une initiation".

En tout cas, le TRC vit une saison exceptionnelle avec les titres et les places d’honneur chez les jeunes. Cela rend forcément fière Angèle, nouvelle membre du conseil d’administration. "On arrive à avoir de superbes résultats dans une année qui a été mouvementée. On a pris la relève avec pas mal de jeunes. Cela a créé une nouvelle dynamique. Les anciens nous soutiennent pleinement. C’est un bel ensemble".